Concepción del Uruguay ya vive la tercera fecha del Rally Entrerriano

La carrera se dará en el marco del 243° Aniversario de La Histórica. (Foto: Rally Entrerriano)

La tercera fecha del Rally Entrerriano RUS fue presentada en conferencia de prensa con la presencia de autoridades y organizadores en el predio Multieventos de Concepción del Uruguay. La carrera se dará en el marco de los festejos por el 243° Aniversario de La Histórica.

El evento contó con la participación del intendente de La Histórica, José Eduardo Laurito, quien estuvo acompañado por el secretario de Cultura Deportes y Turismo, Sergio Richard, y el director de Deportes, Osvaldo López.

También estuvieron presentes por la categoría Miguel Pilepich, Diego Neuherz y Juan Gianello; el presidente de la Comisión Autódromo, Julián Forclaz, y los pilotos y navegantes Laura Esquivo, Franco Pellandino, Daniel Parravicini, Daniel Reynoso, Santiago Pontelli, Tomás Pellandino y Mauel Cergnux.

Lauritto brindó la bienvenida a la categoría y destacó el impacto social y económico que genera el evento. Además resaltó el valor del deporte para la ciudadanía y el trabajo que se hace desde el Auto Club de Concepción del Uruguay para llevar adelante el campeonato.

Si bien el cierre de inscripciones se dará este jueves, la categoría informó que ya son más de 30 los binomios que se anotaron para participar este fin de semana de l a tercera fecha de la temporada.

Cronograma de actividades en Concepción del Uruguay

Las actividades oficiales arrancarán el viernes a las 9.30 con la administrativa y desde las 11 las Tripulaciones podrán empezar a recorrer los 3 tramos que tendrá la carrera. Desde las 13 será la Técnica previa y los autos tomaran contacto con los caminos en parte del tramo del autódromo a las 16.30 con el Shakedown. La actividad del viernes terminará con la Largada Promocional en Plaza Ramírez, donde está previsto que el primer auto suba a las 20.30.

A continuación, se detalla el cronograma de la tercera fecha del Rally Entrerriano en Concepción del Uruguay:

Primera Etapa (Sábado)

Hora: 12.03 / 13.34 / 16.25. Lugar: Autódromo de Concepción del Uruguay. Cantidad de kilómetros: 8,11 km (por cada pasada, 3 pasadas en total).

Hora: 12.51 / 15.52. Lugar: 5° Ensanche-La Tigrera. Cantidad de kilómetros: 13,73 km (por cada pasada, 2 pasadas en total).

Total de la etapa: 51,79 km.

Segunda Etapa (Domingo)

Hora: 9.28 / 12.19. Lugar: Autódromo. Cantidad de kilómetros: 8,11 km (aproximado por pasada, según referencia de la etapa anterior).

Hora: 9.51 / 12.42 (Power Stage). Lugar: La Tigrera-Planta de Gas. Cantidad de kilómetros: 14,85 km (por cada pasada, 2 pasadas en total).

Total de la etapa: 45,92 km.

Resumen de la competencia

Total de kilómetros de velocidad pura: 97,71 km.