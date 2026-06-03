FENAOMFRA realizó su 40° Asamblea General en Casa de Entre Ríos

La actividad reunió a representantes de mercados concentradores, asociaciones y cámaras frutihortícolas de distintas provincias del país, quienes participaron de jornadas de trabajo destinadas a analizar la actualidad del sector y los desafíos que enfrenta la actividad.

En representación de Entre Ríos participó Humberto Brandolin, presidente del Mercado Concentrador El Charrúa, junto a referentes de mercados de todo el país.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados al fortalecimiento institucional de la Federación, el intercambio de experiencias entre mercados y las perspectivas de desarrollo de la actividad frutihortícola.

En ese marco, Marcelo Flores, representante del Mercado Frutihortícola de Santiago del Estero, fue reelecto como presidente de FENAOMFRA para un nuevo período al frente de la entidad.

"Hoy contamos con 22 mercados afiliados y seguimos creciendo como organización. El trabajo conjunto es fundamental para visibilizar el aporte de los mercados concentradores al desarrollo productivo del país. Valoramos especialmente el acompañamiento de la Casa de Entre Ríos como espacio de encuentro e intercambio para nuestra actividad federal", expresó Flores.

Por su parte, José Mouliá destacó el rol de la Representación como ámbito de articulación entre distintos sectores. "Trabajamos para que la Casa de Entre Ríos sea un punto de encuentro para instituciones y organizaciones de todo el país. Recibir a FENAOMFRA reafirma ese objetivo y la importancia de generar espacios para el diálogo y el trabajo conjunto", señaló.