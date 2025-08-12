“All Boys aprovechó un error nuestro y ganó el partido”, expresó Gómez

Patronato fue sorprendido por All Boys y cayó 1-0 en el marco de la fecha 26 de la Zona A de la Primera Nacional, impidiéndole colocarse en el top 3. Tras el partido, el entrenador Gabriel Gómez lamentó los puntos perdidos y la poca efectividad a la hora de crear situaciones de riesgo en el arco rival.

“No hicimos un buen primer tiempo, no me gustó. Más allá de eso, creo que no aprovechamos las jugadas que tuvimos”, señaló el entrenador del elenco Rojinegro.

Y ahondó en cuanto al análisis del partido: “En el segundo tiempo, el equipo mejoró en cuanto a la tenencia y a ser protagonistas, pero no creamos situaciones para empatar el partido”.

Y sentenció: “No fue un buen partido, somos conscientes de eso. Hay que juntarnos nuevamente y ajustar las cosas para seguir mejorando”.

Por otra parte, Gómez elogió la actuación del equipo rival: “Ellos en el primer tiempo presionaron. Así y todo, no fue un partido con muchas situaciones de gol. Ellos aprovecharon el error nuestro y ganaron el partido”.

En otro tramo, el entrenador del Santo lamentó la expulsión de Federico Castro en la primera mitad: “Tal vez con el resultado que íbamos perdiendo ir 10 contra 10, nos podría haber facilitado a nosotros el espacio en la cancha. Lógicamente, no tenerlo te perjudica. En el segundo tiempo cambiaron las cosas porque lo tuvimos al espacio”.

Ya en el cierre, pese a lamentar la chance de alejarse de la pelea por el primer lugar de la Zona A, Gómez explicó: “Quedan 24 puntos todavía. Este equipo que siempre ha tenido respuestas. Duele este partido porque creo que éramos más individualmente y colectivamente. No lo demostramos y lo perdimos bien. Hay que entender que el margen de error cada vez se achica más”.