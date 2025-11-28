El Concejo Deliberante de Paraná sesionará en el Parque Gazzano

En el marco del programa “El Concejo en tu Barrio” (Ordenanza N° 9388), donde las sesiones salen del recinto y van hacia las instituciones de los barrios, la Legislatura de la capital entrerriana sesionará este viernes 28 de noviembre, a partir de las 9, en el “Playón Deportivo” del Parque Gazzano, ubicado en avenida Zanni 1684.

Según se expresa en la norma mediante la cual se creó el mencionado programa, una vez concluido el temario y cerrada la sesión ordinaria, “se invitará a los concejales presentes a generar la oportunidad de tener diálogo directo con todos los sectores vivos del barrio con el objetivo de fortalecer el vínculo entre los ediles y los vecinos del lugar seleccionado para sesionar”.

Previamente al inicio de la sesión se entregarán los diplomas que declaran “Personalidad Destacada” de Paraná a los integrantes del Grupo de Veteranos de Paz en Naciones Unidas de de Paraná, ex Ejército Argentino N° 7, que prestaron asistencia y ayuda humanitaria durante los conflictos de la guerra de la Ex Yugoslavia, actual Croacia, en el año 1.995, durante los meses de enero a julio.

En la oportunidad, tomará estado parlamentario un proyecto impulsado por las y los ediles del bloque “Más para Entre Ríos” a través del cual se propone prorrogar por 60 días corridos el Período de Sesiones Ordinarias 2025, atento a las facultades establecidas en el artículo 86° de la ley 10.027 y modificatorias (Ley Orgánica de Municipios).

También figura en el temario el ingreso del proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal para crear el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) para la ciudad de Paraná, con el objetivo de organizar la ocupación en la vía pública.

Durante el plenario, estará en condiciones de ser aprobado el proyecto que adhiere a la ley nacional 27.736, denominada “Ley Olimpia”, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital hacia las mujeres, estableciendo una instancia de capacitación gratuita y obligatoria para todo el personal municipal en dicha materia.

También se tratará el despacho de Comisión referido al proyecto, autoría de las concejalas Ana Ruberto y Luisina Minni, para crear en el ámbito de la Municipalidad de Paraná el programa denominado “Sello Verde Construcción”, que tiene por finalidad incentivar prácticas constructivas responsables priorizando la eficiencia energética, con el objetivo de promover la construcción sostenible e incentivar a desarrolladores y particulares a adoptar buenas prácticas ambientales.

En este plano, los ediles abordarán los dictámenes de las Comisiones de Legislación y Salud respecto a dos proyectos impulsados por el Departamento Ejecutivo Municipal. Por el primero de ellos, se propone declarar la Emergencia Sanitaria, de Estabilidad y Socioambiental, debido a problemáticas a la vera de los arroyos y Borde Costero; mientras que a través del restante se plantea la reclasificación del Parque Nuevo a la categoría de “Reserva de Usos Múltiples”.