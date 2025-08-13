Copa Libertadores: sobre la hora, Estudiantes sacó ventaja ante Cerro Porteño en Paraguay

El Pincha se impuso por 1 a 0 en el estadio La Nueva Olla y llegará con ventaja a la revancha.

Con la presencia del entrerriano Gastón Benedetti, Estudiantes de La Plata venció agónicamente a Cerro Porteño de Paraguay por 1 a 0 en el estadio La Nueva Olla de Asunción por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Santiago Ascacíbar, de penal, anotó la única diferencia cuando se jugaban siete minutos del tiempo adicional en el epílogo. La serie se definirá la semana próxima en Uno.

El lateral izquierdo nacido en Larroque ingresó a los 26 minutos del complemento desde el banco de suplentes en reemplazo de Santiago Arzamendía. Fue la primera sustitución que hizo Eduardo Domínguez este miércoles en la capital paraguaya.

El anfitrión le dejó la pelota servida en bandeja al Pincha, que se encontró con la obligación de proponer en territorio contrario contra un rival abroquelado en su campo que no tomaba ningún riesgo y le cortaba las líneas de pase a Cristian Medina y los extremos Edwuin Cetré y Tiago Palacios. Una muestra de ello fue la estadística brindada por la transmisión oficial a los 14 minutos de juego, en los que el Ciclón había realizado solo 30 pases y, en la vereda opuesta, cuadruplicaban el número, pero muchos de esos envíos se los repartían entre los defensores del elenco platense.

No fue una casualidad que el primer remate al arco en el partido llegue a los 22 minutos por la proyección del lateral izquierdo Santiago Arzamendia. El defensor surgido de Cerro Porteño casi cumple la ley del ex con un disparo desde afuera del área, pero la estirada de Alexis Martín Arias desvió la pelota al córner.

A pesar de ese intento, el encuentro siguió adormecido, las áreas eran islas en el mapa de la cancha y el predominio siguió siendo de la visita. La única herramienta para llevar peligro fue el remate de larga distancia, como los ejecutados sin éxito por Cetré, Santiago Ascacibar y Alexis Castro en el último cuarto de hora. Ambos equipos se fueron al entretiempo en tablas.

El inicio de la segunda parte siguió una tónica similar a lo mostrado en los primeros 45 minutos. La gambeta de Ignacio Aliseda protagonizó el primer intento contra el arco rival, pero su búsqueda fue controlada sin problemas por Fernando Muslera a los 49′. Instantes después, Guido Carrillo respondió con un cabezazo en el área que se perdió a centímetros del caño derecho de Arias. El centrodelantero fue el hombre más incisivo de Estudiantes, ya que también registró un anticipo a la salida de un córner que nadie empujó a la red sobre el segundo palo a los 61′.

La siguiente media hora transcurrió casi sin llegadas a los arcos, ya que Wilder Viera realizó un cabezazo a quemarropa contenido por el arquero de Estudiantes a los 89′. El volante lamentó ese fallo en el tiempo adicionado porque le cometieron un penal a Guido Carrillo y Santiago Ascacibar cambió la pena máxima por gol a los 97′.

De esta manera, Estudiantes se sobrepuso a las ausencias por lesión de Gabriel Neves y Ezequiel Piovi para estirar su racha positiva a cuatro victorias consecutivas, que incluyeron triunfos en La Plata ante Huracán, en Avellaneda contra Racing y frente a Independiente Rivadavia en su estadio. Esos desempeños lo posicionaron como uno de los punteros de la Zona A y permitieron despejar dudas sobre su funcionamiento colectivo e individualidades. Además, ganó su grupo en la Copa Libertadores durante el primer semestre, igualado en puntos con Botafogo, pero con una mejor diferencia de gol que le otorgó el primer puesto en la clasificación.

Por otro lado, el Cerro Porteño de Diego Martínez sintió las bajas por cuestiones médicas de Gustavo Velázquez y Gastón Giménez, sumado a que Robert Piris Da Motta no estuvo disponible por acumulación de tarjetas amarillas. Esta derrota significó el final de un invicto de ocho partidos para el líder del torneo paraguayo.

La eliminatoria se definirá el próximo miércoles desde las 19 (hora argentina) en UNO. El ganador se medirá al vencedor de Flamengo e Internacional de Porto Alegre, señala Infobae.