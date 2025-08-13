Provincia busca impulsar proyectos con la Delegación Argentina ante la CTM de Salto Grande

En el marco de una agenda de trabajo en conjunto, el titular de la cartera de Deportes, Sebastián Uranga, visitó al presidente de la Delegación Argentina, Alejandro Daneri, en la Concordia. La reunión tuvo como objetivo avanzar en acciones conjuntas que fortalezcan el desarrollo deportivo en toda la provincia. Junto a Uranga estuvieron el director General de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; y el director de Deporte Federado, Capacitación y Evaluación, Martín Amden.

La Delegación Argentina es la representación nacional ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) encargada de conducir y gestionar, junto a Uruguay, la operación, mantenimiento y renovación del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande. En este marco, desarrolla como parte de sus objetivos en concepto de responsabilidad social, programas y proyectos que impactan en las comunidades de la región. Su articulación con el área de Deportes busca sumar recursos y capacidades para promover actividades recreativas, capacitaciones y mejoras en infraestructura deportiva.

"Lo mejor es poder identificarnos como parte de un mismo equipo, con un horizonte común. Trabajamos bajo las indicaciones del gobernador, porque esa es la forma más coherente de avanzar", expresó Daneri sobre Rogelio Frigerio, destacando que "compartimos los valores de la gente del deporte y el deseo de contribuir a su crecimiento".

Por su parte, Uranga valoró la apertura y predisposición de la Delegación Argentina. "Nos parece clave poder tener este tipo de relación. Lo hacemos con otras áreas y, al conversar con Alejandro, una persona tan formada, estamos seguros de que podremos concretar muchas acciones conjuntas entre CTM y Deportes", aseguró el secretario de Deportes de la provincia.

Ambos coincidieron en que el fortalecimiento del deporte entrerriano requiere un trabajo coordinado, con una mirada integral y territorial, que llegue a cada rincón de la provincia.