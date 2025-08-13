La diputada Taborda destacó las políticas para la discapacidad que lleva adelante el gobierno

La diputada provincial Noelia Taborda (JxER) destacó “el trabajo sostenido que viene llevando adelante el Instituto Provincial de Discapacidad (IProDi), en articulación con diversos organismos del Estado, así como el compromiso firme del gobernador Rogelio Frigerio con la construcción de una provincia más justa, inclusiva y accesible para todas las personas”.

“Los avances que se han alcanzado en materia de discapacidad en nuestra provincia son concretos y visibles. Entre Ríos cuenta hoy con 17 juntas evaluadoras activas, más de 77 mil personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), políticas territoriales sostenidas y un trabajo articulado con sectores de salud, educación, transporte y desarrollo social. Esto no es casualidad: es el resultado de un Estado que está presente y que responde con hechos”, enumeró la legisladora en un comunicado de prensa.

Taborda valoró también la continuidad de programas como Contigo, el acceso al transporte gratuito, el acompañamiento a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad, y la reciente implementación de juntas itinerantes para acercar derechos a zonas de difícil acceso.

“El IProDi viene desarrollando una política pública activa, cercana y con capacidad de escucha. Y eso solo es posible cuando hay una decisión política clara, como la que sostiene el gobernador, de trabajar todos los días por una provincia que no deje a nadie afuera”, resaltó.

Finalmente, la diputada reafirmó su “compromiso con el acompañamiento legislativo a estas acciones, subrayando la importancia de sostener una mirada integral de los derechos de las personas con discapacidad, basada en la equidad y la inclusión real”.