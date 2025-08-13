A puro gol en Salta, Newells le ganó a Atlético Tucumán y avanzó en la Copa Argentina

La Lepra se impuso 3 a 2 con un show de goles y será rival de Belgrano de Córdoba en cuartos.

Newell’s Old Boys de Rosario venció 3-2 a Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Argentina y avanzó de ronda en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. El equipo dirigido por Cristian Fabbiani se cruzará con Belgrano de Córdoba en la próxima instancia.

Luego de medirse en el inicio, fue la Lepra la que se puso en ventaja. A los 12 minutos llegó el tiro de esquina desde la derecha de Éver Banega, Ángelo Martino la peinó y Luciano Lollo metió el segundo cabezazo para abrir el marcador.

El elenco rosarino fue por más y en la siguiente se perdieron el segundo con dos chances claras seguidas: Luciano Herrera perdió el mano a mano con Matías Mansilla, luego capturó el rebote y tras su centro Alejo Montero lo perdió al lado del arco.

Newell’s fue más claro y cada ataque generó zozobra en el área del Decano. Mansilla se convirtió en la figura del conjunto tucumano y volvió a salvarlo al desviar un tiro de Carlos González.

Sin embargo, los goles no se merecen, se hacen y en la primera clara que tuvo Atlético igualó con el tanto de cabeza de Miguel Brizuela, a los 32 minutos. Cuatro minutos más tarde, con una palomita, Mateo Coronel puso en ventaja al elenco tucumano.

El trámite no tuvo descanso y el equipo Rojinegro reaccionó rápido: a los 39 minutos, Gonzalo Maroni firmó el 2-2, también de cabeza.

En el complemento el ritmo fue vertiginoso y los dos fueron por el tercer tanto. Fue Newell’s el que otra vez se puso arriba en el marcador y a los 60 minutos Carlos González convirtió tras una media vuelta.

El recorrido de la Lepra en la actual edición de la Copa Argentina ha estado marcado por la paridad y la eficacia en momentos determinantes. En su debut, el conjunto rojinegro debió recurrir a la definición por penales tras empatar 0 a 0 con Kimberley de Mar del Plata, logrando avanzar a la siguiente fase. Posteriormente, en dieciseisavos, superó por 2 a 0 a Defensa y Justicia. Ahora jugará en los cuartos de final frente a Belgrano de Córdoba, que en su compromiso anterior eliminó a Independiente, consigna Infobae.