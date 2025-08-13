Informe especial: Dar amor para sanar

El día del niño puede ser también una oportunidad para reconocer a aquellos que trabajan desinteresadamente a aquellos que trabajan por los más pequeños. Un informe especial de Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), presentó la titánica tarea de dos entidades para mejorar la vida cotidiana de los niños internados en el Hospital “San Roque” de Paraná.

En el día del niño se multiplican los festejos y se agasaja a los más pequeños de cada familia, pero en esta oportunidad, Cuestión de Fondo busca agasajar también a esas personas que, en silencio, con trabajo a pulmón, dedica su tiempo, su esfuerzo, sus ganas para atender las necesidades, grandes y pequeñas, de aquellos niños que permanecen internados.

En los últimos meses la atención de la salud de los niños se puso de relevancia en todos los medios de comunicación a raíz de los recortes de recursos y los reclamos por mayor financiamiento en el hospital Garrahan, y hemos podido conocer lo importante que son los médicos, los enfermeros y enfermeras, los profesionales que se dedican con amor a mejorar la vida de los más pequeños.

Y hay que remarcar que eso también sucede en los hospitales de las provincias, en este caso en el Hospital de Niños “San Roque” de Paraná, donde además de brindar atención de la salud hay instituciones que se dedican a atender otras necesidades, también urgentes e inmediatas. Y hoy vamos a conocer a dos de esas entidades: el Servicio de Voluntarias “Santa Rita” que está dentro del hospital, y la Asociación Arco Iris, que trabaja fuera del hospital especialmente con pacientes oncológicos.

El trabajo fundamental es acompañar al niño y a su familia, no solo en la necesidad material, sino especialmente en lo anímico, en lo humano, para que los niños puedan pasar su momento de internación de la mejor manera posible.

La Asociación Arco Iris trabaja específicamente con el servicio de oncología, con toda la crudeza que un diagnóstico de cáncer puede significar para la vida de un niño y su familia. Y sin embargo ellos ponen su amor para que ese paso por la enfermedad y el hospital sea un poco mejor.

Es increíble todo lo que han logrado a pulmón, pidiendo, gestionando, haciendo rifas, bingos, actividades solidarias para recaudar fondos... y hoy, instalaron una feria de ropa donde reciben todo tipo de donaciones (ropa, calzado, carteras, muebles) y las venden para poder pagar el alquiler y sostener la nueva casita.

Festejo Día del Niño

Todas las asociaciones, fundaciones, la Cooperadora del Hospital, el Voluntariado se unieron para festejar el día del niño. Será viernes, sábado y domingo.

Habrá payasos, personajes de Disney, música, actividades, y el hospital se convertirá en un gran festejo. Entregarán juguetes de regalo, y por ello están solicitando donaciones de juguetes nuevos o en impecable estado. El Voluntariado “Santa Rita” está dentro del hospital, al lado de la Capilla.

- Feria de Arco Iris: calle Irigoyen 41 venta de ropa, calzado, juguetes, muebles. Los jueves de 9.30 a 12.30 y de 15 a 19. El segundo sábado de cada mes de 9 a 18 horas. Tel: 343- 476 6118 (Mirta Sotier)

- Voluntariado “Santa Rita” - Tel: 4230460 Int.235