TC Pick Up: Agustín Canapino ganó la clasificación; Werner segundo

La sexta fecha del TC Pick Up encontró a los pilotos de la categoría en el autódromo de San Nicolás. Allí, este sábado desarrollaron los dos entrenamientos y la clasificación previstos en el cronograma de actividades. Hubo destacada participación entrerriana a lo largo de la jornada.

En el primero de los entrenamientos el que marcó el ritmo fue Mauricio Lambiris. El de Ford registró un tiempo de un minuto, 29 segundos y 742 milésimas con el que fue el más veloz. Lo siguieron de cerca Agustín Canapino y Mariano Werner a dos y seis décimas, respectivamente.

En el segundo ensayo el más veloz fue Germán Todino. El tiempo mejoró ligeramente: fue de un minuto, 29 segundos y 92 milésimas. Detrás quedaron Gastón Mazzacane y Mauricio Lambiris a 83 y 520 milésimas, respectivamente. Werner acabó octavo luego de seis giros en los que su mejor vuelta fue un segundo y 531 milésimas más lenta que la de Todino.

En la clasificación los pilotos lograron mejorar sus tiempos y el destacado fue Canapino, que logró un registro de un minuto, 28 segundos y 813 milésimas. Cerca quedaron Werner y Juan Ebarlín, que fueron segundo y tercero a 155 y 167 milésimas respectivamente.

Este domingo los 16 pilotos que participaron de la actividad de este fin de semana deberán participar de las series. A las 9.15 iniciará la comandada por Canapino; mientras que a las 9.40 lo hará la que liderará Werner. Una vez finalizadas quedará determinada la grilla de partida para la final, que iniciará a las 13.50.

Clasificación | TC Pick Up | Fecha 6 (en San Nicolás)

1°) Agustín Canapino (Chevrolet): 1’28”813/1000.

2°) Mariano Werner (Toyota): a 155/1000.

3°) Juan Ebarlín (Toyota): a 167/1000.

4°) Germán Todino (Toyota): a 205/1000.

5°) Hernán Palazzo (Toyota): a 300/1000.