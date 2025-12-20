Concepción del Uruguay recibió la Fiesta Anual del Deporte Entrerriano

Este sábado reconocieron a los deportistas entrerrianos destacados del 2025.

Finalmente llegó este sábado la cuarta edición de la Fiesta Anual del Deporte Entrerriano. El evento tuvo lugar en Concepción del Uruguay, dentro del Auditorio Municipal “Carlos María Scelzi”. El intendente uruguayense, José Lauritto, y el presidente de la Confederación Entrerriana de Deportes, Héctor David, dijeron presente en el evento.

Luego de la bienvenida del intendente Lauritto, David destacó como cualidades necesarias para el deporte al esfuerzo, la constancia y el sacrificio. Es por ese motivo que decidió destacar a los dirigentes deportivos de la provincia. Posteriormente agradeció a los deportistas por llevar las banderas de Entre Ríos y de Argentina con dignidad: “Ustedes son nuestros mejores embajadores en cada triunfo y también en cada derrota aceptada, están enseñándoles valores a toda la sociedad”.

El último dirigente en tomar la palabra fue el director de Deporte Federado, Capacitación y Evaluación de Entre Ríos, Martín Amdén. A su turno, celebró que la Confederación realice esta fiesta y destacó el esfuerzo de los deportistas y dirigentes presentes en el lugar.

Los premios

A lo largo de la jornada se entregaron premios por un total de 38 disciplinas, repartidos de la siguiente manera:

-Ajedrez: Gerónimo Re y Luciano Benedetti fueron los deportistas destacados. Lihué Santilli recibió el premio como revelación.

-Atletismo: Victoria Zanoli y Lucas Miño fueron los destacados. Carmela Coco fue elegida como revelación.

-Atletismo Maratón: reconocieron a los atletas mencionados dentro de la disciplina general.

-Bádminton: Abril Maili y Joaquín Espinosa Ale recibieron el premio como deportistas destacados. Nadia Aguilar obtuvo el premio revelación.

-Básquet: Santina Cherot y Florencia Losada obtuvieron el premio como deportistas destacadas. Emiliano Morande fue la revelación.

-Bicicross: Marcos Fuentes y Jonás Fuentes fueron los deportistas destacados. El premio revelación, en tanto, quedó en manos de Iván Fuentes.

-Billar: Luciano Pepe y Josué Jaime fueron reconocidos como los deportistas destacados. Sandro Oris recibió el premio a deportista revelación.

-Bochas: Milagros Pereyra y Jeremías Perrón recibieron el premio como destacados. Carmelo Retamar fue elegido como revelación.

-Boxeo: Sofía Palacio y Tiziano Hermosilla fueron elegidos como los destacados. Alan Godoy recibió el premio como deportista revelación.

-Canotaje: Agustín Ratto y Baltazar Itria fueron reconocidos como los deportistas destacados. Priscila Vukonich, en tanto, recibió el premio revelación.

-Ciclismo de Pista: Milagros Sanabria y Gustavo Raffo fueron reconocidos como deportistas destacados. Agostina Fagnani fue la revelación.

-Ciclismo de Ruta: Nadia Leyes y José Machado fueron los deportistas destacados del 2025. Santiago Martínez fue elegido como la revelación.

-Futsal: los reconocimientos se integraron dentro de la disciplina correspondiente.

-Handball: Joaquín González y Josefina Percaz Challiol fueron los deportistas destacados. Valentino Márquez recibió el premio revelación.

-Hockey sobre césped: Ema González Eterovich y Genaro Molteni recibieron el reconocimiento como destacados. Axel Cuatrín obtuvo el premio revelación.

-Hockey sobre patines: Emilia Carrivale Demartini y Sofía Broggi fueron elegidos como las destacadas. Angelina Corvetto terminó como deportista revelación.

-Judo: reconocieron a Alyssa Ocampo Godoy y Florencia Pietravallo como las destacadas. Uriel Godetti acabó con el premio revelación.

-Karate y Kobudo: Dylan Balcaza y Muna Mustafá recibieron el premio como destacados. Esteban Bogado recibió el premio revelación.

-Mountain Bike: Juan Lui y Leandro Sotter recibieron el premio como deportistas destacados. María Labriola se quedó con el galardón revelación.

-Natación: Vicente Etcheverry y Segundo Alba fueron los deportistas destacados del 2025. Catalina Micheloud, por su lado, recibió el premio revelación.

-Natación de aguas abiertas: distinguieron a Bianca Capdevila Clementi y Lorenzo Rizzi Breuer como los destacados. Luca Pauletti obtuvo el premio a deportista revelación.

-Patín artístico: Emma Schmidt y Magalí Hartman recibieron el premio a deportistas destacadas. Antonia Re, por su parte, fue la deportista revelación.

-Patín carrera: Valentino Gutiérrez y Guillermina Osorio fueron reconocidos como los deportistas destacados. Luz Cáceres fue la revelación.

-Pelota: Melina Spahn y Antonio Reggiardo fueron los deportistas destacados. Alma Lardit se llevó el premio a la revelación.

-Rugby: Antonella Reding y Bautista Lescano fueron los premiados como destacados en la disciplina. Diego Correa, por su parte, fue la revelación.

-Sóftbol: Luciano Biondi y Nahuel Sáenz fueron los deportistas destacados. Matías Clara, por su parte, acabó como deportista revelación.

-Taekwondo: Esteban Juricich y Juan Rodríguez terminaron con el premio a deportistas destacados. Santino Fernández Rezzet fue la revelación del 2025.

-Tenis: Gonzalo Delgado Chiarella y Emilia Dellavedova obtuvieron el premio como deportistas destacados. Ema León, por su parte, recibió el premio revelación.

-Tenis de Mesa: reconocieron a Agustín Asmu y Tiziano Alegrini como deportistas destacados. Francisco Samaniego fue el deportista revelación.

-Tiro: Morena De la Fuente y Tadeo Russo fueron destacados como los mejores de 2025. Simón Esquivel, por su lado, fue la revelación.

-Tiro con arco: Gabriel Tonina y Carlos Della Penna recibieron el premio a deportista destacado. Sofía Torales Fochesatto, por su parte, obtuvo el premio revelación.

-Tchoukball: Tomás Ayala y Manuel Iglesias fueron premiados como deportistas destacados. Lautaro Mohr Muller fue reconocido como revelación.

-Triatlón/Duatlón: Juan Stierch y Agustín Wendier obtuvieron el premio como destacados; mientras que Guadalupe Quintana fue la revelación.

-Vela: Felipe Pérez Calle y Máximo Álvarez se quedaron con el premio a deportistas destacados. Juan Medali obtuvo la distinción revelación.

-Wakeboard: Tobías Saidel Bucema fue el deportista destacado del 2025.

-Vóleibol: Henry Sinner y María Martínez se quedaron con el premio a deportistas destacados. Catalilna Borrero Muller fue la revelación del 2025.

-Vóleibol de playa: Lucas Asselborn y Sabrina Cabaña recibieron el premio como deportistas destacados. Juana Jacob obtuvo el reconocimiento como revelación.

Reconocimiento extra

Durante el acto reconocieron de manera especial al intendente uruguayense José Lauritto por su “compromiso permanente, histórico, actual y futuro con el deporte”. De la entrega del galardón se encargó el Presidente de la Confederación, Héctor David. Lo acompañaron el vocal 1° de la Confederación y tesorero del Consejo Provincial del Deporte, Fabián Medina; y el tesorero de la Confederación, Antonio Suárez.