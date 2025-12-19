“Stranger Things" lanzó una promo cargada de referencias argentinas

La plataforma líder de streaming, Netflix Argentina, acaba de publicar una publicidad promocionando el estreno de los capítulos restantes de la última temporada de Stranger Things.

El estreno del Volumen 2 llegarán a Netflix el próximo 25 de diciembre, mientras que el capítulo final se emitirá el 31 de diciembre, marcando el cierre definitivo de la serie en una simbólica noche de fin de año.

De la ingeniosa publicidad promocional participaron algunos de los influencers políticos argentinos más conocidos, tales como Carlos Maslatón, Tomás Rebord, Marilongui y Luli Ofman.

La idea inicial de Netflix es jugar con el concepto de “la grieta”, algo muy mencionado durante los últimos años en Argentina.

“Se cierra la grieta. Se termina Stranger Things. El volumen 2 de la temporada 5 llega el 25 de diciembre y el capítulo final estrena el 31 de diciembre”, anunció la plataforma con un divertido video que difundió en sus redes sociales.

Esta no es la primera vez que desde Netflix juegan con las referencias políticas en sus promociones. De hecho, las calles de la Ciudad de Buenos Aires fueron empapeladas con frases jugando con la línea temporal de las 5 temporadas de Stranger Things: "Cuando conocimos a Eleven, el dólar estaba a 14. Pasaron cosas extrañas".

Fuente: Noticias Argentinas.