Trasladaron a Cristina Kirchner a un sanatorio porteño por un cuadro de apendicitis y será operada

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien desde hace seis meses cumple prisión domiciliaria tras ser condenada por corrupción, dejó este sábado su domicilio para ser trasladada con permiso judicial al sanatorio Otamendi, donde tuvo que ser operada por un cuadro de apendicitis.

Así lo confirmaron esta noche a Clarín fuentes del entorno de la ex jefa de estado y señalaron que tras ser evaluada en su domicilio por un equipo médico se dispuso "una evaluación más exhaustiva en el sanatorio" donde suele atenderse por su servicio de medicina prepaga.

Los voceros adelantaron que no brindarán más detalles a la prensa sobre la situación de Cristina Fernández, de 72 años, y precisaron que "cualquier novedad será comunicada a través de partes médicos de la institución".

En tanto, Clarín pudo saber que con los síntomas que presentaba el diagnóstico médico determinó que se trataba de una apendicitis, tras lo cual fue inmediatamente derivada a la sala de operaciones para una intervención quirúrgica de urgencia.

Hasta la puerta del Otamendi, ubicado sobre la calle Azcuénaga entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear, llegaron algunos militantes del Gran Buenos Aires para expresar su apoyo, entre los cuales se destacó la presencia de la intendenta de Quilmes y dirigente del PJ nacional, Mayra Mendoza.

Foto Juano Tesone La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue internada en el Sanatorio Otamendi. Foto Juano Tesone

En vereda ubicada frente a la clínica, los militantes instalaron una bandera con la leyenda "Nunca caminarás sola", la misma que utilizan los fanáticos del club de fútbol inglés Liverpool para alentar a su esquipo.

En las últimas semanas, la ex presidenta asistía desde su casa a las audiencias virtuales en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 7 por la llamada Causa Cuadernos, que se realiza en dos jornadas por semana.

Cristina Kirchner y su abogado, durante el juicio por los Cuadernos de las Coimas.Cristina Kirchner y su abogado, durante el juicio por los Cuadernos de las Coimas.

Además, en los últimos días el juez federal Jorge Gorini, a cargo de ejecutar la condena a seis años de prisión en la Causa Vialidad por corrupción en la obra pública, dispuso nuevas medidas respecto a las profusas visitas que recibía Cristina Kirchner en su domicilio y las limitó a médicos, abogados y familiares directo. Asimismo, autorizó su acceso a la terraza del domicilio de San José 1111 dos horas por día.

Cristina Kirchner quedó condenada el 11 de junio último a 6 años de prisión por corrupción y no podrá volver a ser candidata ni ejercer cargos públicos, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme el fallo en su contra por la causa Vialidad.

Ese día, tras presidir una reunión en el PJ nacional, la expresidente se recluyó en el hogar al que se había mudado meses atrás y no volvió a salir hasta este sábado por una urgencia médica. Hasta hoy pasó 192 días encerrada en su casa cumpliendo la prisión domiciliaria.

Cristina Fernández de Kirchner sale al balcón a saludar la militancia tras las elecciones legislativas bonaerenses. Cristina SilleCristina Fernández de Kirchner sale al balcón a saludar la militancia tras las elecciones legislativas bonaerenses. Cristina Sille

La decisión de la justicia provocó el día de la condena airadas protestas de militantes que cortaron rutas, marcharon a la plaza de Mayo e incluso un grupo atacó violentamente la sede de Artear, donde funcionan las señales televisivas de Eltrece y TN, entre otras.

Luego, jueces y fiscales llevaron adelante distintas acciones hasta que se acordó la prisión domiciliaria con monitoreo de tobillera electrónica, seguridad y visitas controladas con aviso a los magistrados.

Pese a ello, en medio de la campaña electoral de este 2025, Cristina Kirchner desplegó una amplia actividad proselitista recibiendo a candidatos, expresidentes, dirigentes políticos y emitiendo desde su viviendas mensajes en formato de audio o textos en las redes sociales con fuertes críticas a la gestión de Javier Milei y constantes llamados a los militantes peronistas a apoyar a los candidatos de Fuerza Patria, como se llamó la última coalición del justicialismo que lideraba.

En medio, el balcón de San José 1111 se convirtió en el escenario habitual para verla asomarse a arengar a la militancia durante el último año.

