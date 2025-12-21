Copa Entre Ríos: el torneo masculino suspendió su actividad del domingo

En cancha de Don Bosco debían enfrentarse el local y Peñarol (foto: Archivo).

Este domingo debía disputarse buena parte de la segunda fecha de la Copa Entre Ríos de fútbol masculino. Sin embargo, el paso de la tormenta que afectó a la provincia provocó la suspensión de más de la mitad de los encuentros, lo que llevó a una decisión de la organización.

Fueron los organizadores del torneo los que decidieron suspender totalmente la programación prevista para este domingo 21 de diciembre. Debían disputarse partidos de la segunda fecha del torneo en todas las zonas, por lo que ante la suspensión de más de la mitad de los encuentros, decidieron trasladar toda la fecha a otra jornada.

De esta manera, los únicos dos encuentros que se disputaron por la segunda fecha son aquellos en los que Almagro venció a Rivadavia por 4-3 en condición de visitante y El Porvenir de Santa Anita derrotó a Defensores del Oeste por 2-0. Se presume que la jornada se disputará completamente el próximo fin de semana, aunque la organización no lo ha confirmado.

El fixture de la segunda fecha es el siguiente:

-Zona 1:

Arsenal (Viale) - Unión (Crespo).

Don Bosco - Peñarol.

-Zona 2:

Sarmiento (Crespo) - Peñarol (Basavilbaso).

Juventud y Ferrocarril Unidos (Carbó) - Newell’s (Victoria).

-Zona 3:

El Porvenir (Santa Anita) 2-0 Defensores del Oeste (Basavilbaso).

La Academia (Galarza) - Cultural (Crespo).

-Zona 4:

Urquiza (Santa Elena) - Camba Cuá (Santa Elena).

Caballú (La Paz) - Malvinas (Federal).

-Zona 5:

Engranaje (Concepción del Uruguay) - Atlético Colonia Elía.

Deportivo San Marcial - Deportivo Urdinarrain.

-Zona 6:

María Auxiliadora (Concepción del Uruguay) - Deportivo Ubajay.

Juventud Urdinarrain - Parque Sur (Concepción del Uruguay).

-Zona 7:

Rivadavia (Concepción del Uruguay) 3-4 Almagro (Concepción del Uruguay).

San José - Libertad (Concordia).

-Zona 8:

Lanús (Concepción del Uruguay) - Defensores de Nébel (Concordia).

Juventud Unida (General Campos) - Atlético Liebig.

-Zona 9:

Cosmos (Federación) - La Florida (Chajarí).

Colegiales (Concordia) - La Bianca (Concordia).

-Zona 10:

Independiente (Villa del Rosario) - Unión (Concordia).

América (Federación) - 1° de Mayo (Chajarí).