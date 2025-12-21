Postergaron la final de la Liga Paranaense de Fútbol

Neuquen es uno de los dos finalistas que espera por la definición del torneo.

Este domingo debía disputarse la final del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol masculino. Sin embargo, las autoridades decidieron postergar el encuentro como consecuencia de las lluvias caídas sobre la ciudad durante las últimas horas.

El encuentro se iba a llevar a cabo en el estadio Pedro Mutio, este domingo desde las 17.30, pero las autoridades decidieron dejar para más adelante la definición del torneo. Al igual que ocurrió con las finales del Sub 23 y del fútbol femenino, la Liga consideró que sería mejor llevarlas a cabo más adelante.

Ante este panorama, Neuquen y Sportivo Urquiza deberán esperar para definir al campeón del Torneo Clausura. Debe destacarse que se trata de la segunda final para el Pingüino que, pese a su temprana eliminación en el Torneo Federal Regional Amateur, tuvo un gran 2025. La V Azulada, en tanto, tuvo altibajos en la temporada, pero nuevamente aparece ante la posibilidad de definir un campeonato.

Desde la Liga Paranaense de Fútbol advirtieron que todavía no está confirmada la fecha en la que se disputará la final. Al igual que en el caso de las otras dos finales, todavía debe definirse la fecha en la que se jugará el encuentro definitorio.

Finales suspendidas:

-Sub 23:

Patronato vs. Belgrano.



-Clausura femenino:

Academia Crack vs. San Benito de Paraná.



-Clausura masculino:

Neuquen vs. Sportivo Urquiza.