Desde que asumió Milei, se cerraron más de 20.000 empresas en 23 provincias

Excepto una sola provincia, todas las jurisdicciones tuvieron cierre de persianas. Además se perdieron 154.382 puestos de trabajo privados registrados y creció el empleo informal, según el análisis del Instituto Argentina Grande.

Desde noviembre de 2023 hasta septiembre de 2025 han dejado de operar 20.134 empresas en todo el país y se perdieron 154.382 puestos de trabajo privados registrado, de acuerdo con un informe del Instituto Argentina Grande sobre la base a datos oficiales.

Con la única excepción de Neuquén, todas las jurisdicciones presentan un saldo negativo en sus unidades productivas. La provincia de Buenos Aires encabeza la lista con la pérdida de 5.335 unidades, seguida por Córdoba (3.457), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2.397) y Santa Fe (2.238).

En términos sectoriales, el rubro de servicios de transporte y almacenamiento se posiciona como el más golpeado, con una caída de 4.851 unidades productivas en la gestión libertaria.

Desde que asumió Javier Milei en la presidencia, se perdieron 154.382 puestos de trabajo privados registrados bajo la actual gestión libertaria. El sector más afectado ha sido la construcción, con una caída de 64.100 empleados, seguido por la industria, que se achicó en 47.900 trabajadores.

A pesar de este escenario de destrucción de empleo formal, los datos del mercado de trabajo del tercer trimestre de 2025 DEL indec muestran una curiosa paradoja: la tasa de desempleo bajó al 6,6%. Sin embargo, el IAG aclara que este descenso no se traduce en una mejora de la calidad de vida, ya que el crecimiento del empleo se concentra casi exclusivamente en la precariedad.

Nuevos puestos de trabajo e informalidad

El estudio destaca que “el 84,5% de los nuevos puestos de trabajo son informales”, lo que indica que la actividad económica actual está siendo traccionada por puestos de baja calidad y desprotegidos.

Este deterioro de las condiciones laborales no afecta a todos por igual. El informe pone el foco en la cuestión de género, señalando que “el trabajo de baja calidad -que viene en crecimiento desde el cambio de gestión- empieza a golpear más a las mujeres que a los hombres”.

Esta situación se explica, en parte, por la fuerte caída de los salarios en la administración pública —un 30% en términos reales— que afecta a sectores mayoritariamente feminizados como la salud y la educación, empujando a más mujeres a buscar ingresos en la informalidad para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Finalmente, el análisis del Instituto profundiza en la realidad de las familias argentinas y las tácticas de supervivencia ante la crisis. Según el IAG, "los hogares con jefatura femenina quienes más han tenido que salir a vender ahorros, pedir plata prestada o vender pertenencias para llegar a fin de mes”.

Perfil