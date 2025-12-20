Con un festival multitudinario, se realizó la segunda edición de Viví Paseo 25 de Mayo

El evento, impulsado por comerciantes de la emblemática avenida junto a la Municipalidad, el Empatur y el Centro Comercial e Industrial, convocó a miles de paranaenses y turistas, quienes disfrutaron de una noche de compras, música y solidaridad. La Bersuit y Roze fueron los artistas centrales de la jornada.

Viví Paseo 25 de Mayo representa una apuesta del sector privado y público para dinamizar las ventas, aunque al mismo tiempo surge como espacio para visibilizar expresiones culturales y una jornada solidaria destinada a acompañar a niños y niñas de la ciudad.

“La ciudad abrió una nueva posibilidad de fomentar el comercio, de mostrar sus cosas, su gastronomía, sus emprendedores, las organizaciones solidarias y la cultura. La avenida es una calle muy comercial que habitualmente tiene la característica de que es muy transitada por vehículos. Hoy vivimos y caminamos la calle de otra forma“, sostuvo la intendenta Rosario Romero.

Bajo ese mismo enfoque, el subsecretario de Turismo y presidente del directorio del Empatur, Agustín Clavenzani, manifestó: “Paraná es una capital de ciudad con la pausa necesaria, en este caso para el descanso para quienes vienen de grandes urbes, pero al mismo tiempo tienen muy buenos servicios. Esperamos muy ansiosos todo lo que se viene en Paraná y Viví 25 de mayo y su paseo es la antesala de un verano que promete mucho y que nos emociona poder hacerlo en equipo”

Por su parte, el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, señaló: “Es clave destacar que esto fue una iniciativa privada, justamente que los comerciantes de calle 25 de Mayo acercaron el año pasado y que tuvo esa doble finalidad. Con una oferta comercial importante que fue respaldada por el Municipio y una amplia variedad gastronómica y con un enorme flujo de gente disfrutando de la apuesta cultural. Todo eso en inmediaciones de la fiesta representa justamente un espaldarazo y una forma de acompañar a nuestros comerciantes a nivel local”.

Una banda icónica del rock nacional

Con casi 40 años de trayectoria, Bersuit Vergarabat brilló en el escenario principal de Viví Paraná 25 de Mayo. “La posibilidad de tocar en una plaza pública para todos y todas, que haya venido la familia, que vengan los chicos, es distinto y está buenísimo porque atraviesa varias generaciones. A nosotros nos gusta, siempre es un desafío, porque cuando tocás en un lugar público, gratuito, y tan céntrico, te ve mucha gente que no te vio nunca, y ese es el desafío para nosotros. Hacía muchos años que no estábamos en Paraná”, dijo agradecido el músico Daniel Suárez.

Acto seguido, Juan Subirá, explicó que “en Paraná es el último show que hicimos de un año en el cual tocamos mucho, debemos estar cerca de los 60 conciertos, en el país y en el exterior también de las giras que hicimos. La verdad que fue una fiesta hermosa y siempre es un buen momento cerrar así. Recorrimos un poco la costanera, el río, estaba lindo para poder pescar, y nos vamos viendo una ciudad hermosa, que invita a ser visitada y quedarse más días para disfrutarla”.

Bersuit Vergarabat cerró el año en Paraná.

Roze cerró una fiesta a puro ritmo y baile

Ezequiel Gutiérrez, del grupo Roze, destacó que “todo lo que sume para la cultura a nosotros nos encanta: la música le hace bien a la gente, nos hace bien a todos y nos hace un poco más felices”.

“Nos encanta porque tenemos mucho público, sobre todo los niños y mucha familia. Fue la primera oportunidad para tocar un show para toda la gente de la ciudad”, subrayó el músico Rocco Canataro.

El comercio local dinamizó sus ventas

Sabrina Acosta, de Russell Beer Pub, dijo que la propuesta “fue muy linda, con muchos locales variados y de todo tipo. Tuvimos muy buenas ventas. Es una oportunidad para que todos podamos mejorar las ventas, también hacernos conocer más”.

Franco, representante de Sheldon Hamburguesas, aseguró que “se vivió una muy linda noche, salió un despacho bastante continuo: la gente nos apoyó bastante. Está bueno que el Municipio incentive a la gente y se ve una buena respuesta de la gente”.

“Me parece importante tener esta posibilidad como ciudadana de disfrutar de un espacio al aire libre, con cultura, gastronomía. También la posibilidad que se le ha dado a los emprendedores y comerciantes, de poder ofrecer sus productos”, dijo Natalia Padilla, vecina de Paraná.

Irene Díaz, de Coquitos Paraná, remarcó que el evento “fue muy interesante, hubo mucha más gente que el año pasado. Fue una experiencia muy buena. Es algo interesante para la gente y la familia”.

Artistas con identidad local

La agrupación LC Kumbia brilló en el escenario de Viví Paseo 25 de Mayo. Melisa Panelli, una de las representantes de la banda, expresaron su agradecimiento por haber sido parte dela fiesta. “Es una propuesta hermosa, estamos felices de poder participar, de ver toda esta gente que es gente de acá de Paraná, poder representar también a la ciudad me parece que es una locura”, aseguró.

“Nos parece genial que se les dé la oportunidad a las bandas locales y artistas en general, no importa el género y eso está buenísimo”, añadió Leandro Martínez de LC Kumbia.

Alejandro Bravo de la Asociación Litoraleña de Blues brindó su parecer sobre la presentación de una de las bandas revelación de Paraná: “Estamos muy contentos de haber sido convocados a un evento como este. La banda tiene nueve años y participar de algo tan grande es la gloria. Destacar también la oportunidad que se le da a los artistas locales, a la gente de poder venir a ver espectáculos gratuitos como La Bersuit o Roze es algo muy bueno”

Sobre el evento

Hubo una propuesta comercial y gastronómica con horario extendido, con promociones especiales, sorteos y propuestas recreativas. En paralelo, en distintos puntos del paseo se recibieron donaciones de golosinas -en paquetes cerrados- que serán destinadas a niños y niñas de 12 merenderos acompañados por la Fundación Solidaria Mitre y la Fundación Crisálida, alcanzando a más de 600 chicos.

Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Santiago Halle; el secretario de Hacienda y Producción, Alexis Bilbao; el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani; el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld; el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón; el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante y la concejal Luisina Minni.