Reconocida textil cerró una línea de confección y echó a 62 trabajadores

El proceso de crisis que atraviesa la industria textil argentina sumó en los últimos días un nuevo episodio, con el cierre de una línea de confección de ropa deportiva perteneciente a TN & Platex, una de las firmas más relevantes del sector. La medida implicó la desvinculación de 50 trabajadores y la no renovación de 12 contratos laborales, en un contexto marcado por la caída de ventas, la presión de las importaciones y el deterioro sostenido de la producción nacional.

La decisión fue comunicada en el complejo fabril que la empresa mantiene en la provincia de La Rioja y confirmada por fuentes de la compañía. Según se informó, el cierre afectó exclusivamente a la línea de confección de indumentaria, sin implicar el cese total de las operaciones en esa jurisdicción.

Pese al recorte, TN & Platex continuará operando en La Rioja con las áreas de hilandería y tejeduría, sosteniendo parte de su estructura productiva en la provincia. La firma abastecía tanto a marcas propias, como DFAC y Xpirit, como a terceros, cubriendo distintos segmentos del mercado interno.

Desde la empresa señalaron que la medida se inscribe dentro de un plan de “adecuación operativa”, diseñado para enfrentar los “desafíos del sector” y ajustar los niveles de producción a la demanda actual. El cierre de la línea de confección se produjo luego de una abrupta caída de la actividad textil y de un marcado deterioro del consumo en los últimos meses.

Antecedentes recientes en otras plantas

El caso de La Rioja no es un hecho aislado dentro del grupo empresario. En noviembre pasado, TN & Platex llevó adelante una reestructuración en su planta ubicada en Monte Caseros, donde se redujo la fabricación de prendas deportivas y ropa interior de la línea Seamless, indicó el sitio Ahora.

Ese ajuste derivó en 17 despidos directos, además de la no continuidad de otros nueve contratos a plazo fijo que vencían a fin de mes. Según trascendió, la reestructuración estuvo vinculada al traslado de maquinaria desde otras provincias, lo que obligó a modificar la organización del personal.

Meses antes, la compañía había decidido cerrar la hilandería que operaba en Catamarca, manteniendo allí únicamente tareas de confección destinadas al sector minero. Parte del equipamiento fue trasladado a las instalaciones correntinas como parte de un proceso de reorganización productiva.

“El grupo cuenta con fábricas en Monte Caseros, Corrientes, Tucumán, La Rioja, Catamarca y oficinas en Vicente López. Estamos reubicando líneas productivas para buscar la mayor eficiencia posible”, explicaron desde la firma.