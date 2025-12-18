Comenzó la venta de entradas para el Carnaval del País 2026 en Gualeguaychú

La Comisión Directiva del Carnaval del País, considerado el espectáculo teatral a cielo abierto más grande de la Argentina, confirmó el inicio de la venta presencial de entradas y ubicaciones para la edición 2026, que dará comienzo el sábado 3 de enero en el Corsódromo de Gualeguaychú.

Desde este miércoles 17 de diciembre, el público ya puede adquirir de manera presencial los tickets para las once noches del Carnaval del País. La comercialización se realiza en las boleterías ubicadas en el predio del Corsódromo, con horarios especiales durante el mes de diciembre.

Según se informó, la atención al público será de miércoles a viernes, de 9 a 13 y de 17 a 21; mientras que los sábados el horario será de 9 a 13.

Además, continúa habilitada la atención telefónica mediante la aplicación WhatsApp, a través de los números (03446) 225258, 237776 y 644455. En el caso de las agencias de turismo, las consultas y gestiones deberán realizarse al teléfono (03446) 366999.

Cabe recordar que la venta de entradas también se mantiene activa de forma online a través de la plataforma All Access, en el sitio web www.allaccess.com.ar, ampliando así las opciones para quienes deseen asegurar su lugar en una nueva edición del tradicional carnaval de Gualeguaychú.