El uruguayense Francisco Borda jugará en la Primera Nacional

Este sábado se produjo la llegada de Francisco Borda a la Primera Nacional. El atacante uruguayense de 24 años firmó su vínculo con Central Norte de Salta y jugará la próxima temporada en la segunda división del fútbol argentino por primera vez en su carrera.

Surgido en Rivadavia de su ciudad, el atacante de 1,92 metros pasó por Gimnasia de Concepción del Uruguay y Rivadavia de Lincoln antes de llegar a El Linqueño. En ese club tuvo su rendimiento más destacado con la disputa de 28 encuentros en los que convirtió ocho tantos y otorgó una asistencia.

Con la camiseta del conjunto de Lincoln debió jugar la Fase Reválida, en la que avanzó a los Playoffs luego de clasificar desde el sexto lugar. Pese a que Borda convirtió en los partidos de ida y vuelta ante Gimnasia de Chivilcoy, su equipo quedó afuera luego de perder el global por 3-2 (ida 1-1 y vuelta 2-1).

Desde entonces, el 12 de octubre de este año, el atacante se encontraba esperando la posibilidad de dar el salto hasta que finalmente llegó. El próximo año vestirá la camiseta de Central Norte de Salta y tendrá la chance de medir su rendimiento en la Primera Nacional.

Al respecto, Borda habló con el medio Deporte Digital y reveló que su temporada estuvo llena de emociones: “Fue de menor a mayor y podría decir que es mi mejor temporada hasta ahora en el fútbol. Me fui ganando el puesto partido a partido hasta que me asenté, pude hacer varios goles, pude sentirme yo todo el tiempo y fue un crecimiento muy grande para mí carrera. Aprendí mucho”, valoró.

Confesó que antes de llegar a Central Norte habló con Adrián Bastía, entrenador del Cuervo y esto lo inclinó a elegir a ese equipo. “Me contó un poco su idea y todo fue muy interesante”, destacó.

El atacante se sumará a la pretemporada el próximo 5 de enero, por lo que habrá que esperar para su presentación en el equipo del norte del país. “Me voy lejos, así que estoy disfrutando al máximo”, señaló.