Pasinatto recibió un reconocimiento del ISFD “Salvador Maciá” por su apoyo a la educación pública

El intendente de Gobernador Mansilla, Francisco Pasinatto, fue reconocido por el ISFD “Salvador Maciá” – Extensión Áulica Mansilla, que otorgó un certificado de honor a la gestión municipal por el acompañamiento y el trabajo articulado con la institución educativa.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal expresó su agradecimiento y destacó el valor del trabajo conjunto con la comunidad educativa. En su publicación, Pasinatto manifestó: "Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al ISFD “Salvador Maciá” – Extensión Áulica Mansilla, por el certificado de honor otorgado a nuestra gestión. Recibo este reconocimiento con mucha emoción y orgullo, ya que es fruto de la cercanía, la predisposición y el acompañamiento constante a la extensión áulica, en un trabajo construido desde el respeto y el compromiso compartido".

En el mismo mensaje, el intendente reafirmó su postura en defensa de la educación pública y su rol como herramienta de transformación social. "Soy defensor y gestor de la educación pública, y reafirmo una vez más mi compromiso con la educación y el trabajo conjunto. Fue realmente hermoso trabajar juntos, y creo, como ustedes, que la educación es la herramienta más poderosa de transformación social".

Finalmente, Pasinatto dedicó unas palabras especiales a quienes culminaron sus estudios este año, felicitando a las nuevas egresadas y alentándolas a continuar su camino con vocación y valores. "A todas y todos, un gran saludo y mis felicitaciones a las flamantes egresadas 2025. Corran y lleven la educación como bandera, con vocación, compromiso y amor. Y, por sobre todas las cosas, nunca dejen de ser buenas personas. ¡Gracias por permitirnos ser parte de este camino!".