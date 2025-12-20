Estudiantes lo dio vuelta con Alario como figura y es el campeón

Este sábado, Platense y Estudiantes disputaron la final del Trofeo de Campeones. El escenario fue el Estadio Único de San Nicolás en un duelo que contó con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y la presencia en el VAR de Pablo Dóvalo. Ganadores del Apertura y Clausura se midieron para definir al ganador anual.

El desarrollo del primer tiempo fue muy trabado. Ambos equipos midieron sus fuerzas durante buena parte del desarrollo del juego. En ese marco, las chances de gol fueron nulas: hubo muy poco peligro en los arcos de Fernando Muslera y Federico Losas.

Edwuin Cetré tuvo la más clara luego de recibir un pase largo de Cristian Medina por el costado izquierdo para luego enganchar hacia la derecha y sacar un potente remate que Losas despejó hacia su izquierda.

No fue la única intervención importante de Losas, que después atajó de forma impresionante un cabezazo en contra de Guido Mainero. El remate salió al costado derecho y el arquero voló hacia allí para evitar el gol.

En medio de esas dos chances, el Calamar tuvo su oportunidad con un remate de Ignacio Schor tras aparecer por el costado izquierdo que se fue muy desviado. Fue todo en una pobre primera mitad del juego.

Durante el complemento, Platense abrió el marcador a poco de empezar y lo hizo con su marca registrada: la pelota parada. Esta vez fue desde un lateral ejecutado en forma de centro desde la derecha que un defensor del Pincha peinó en el primer palo. El desvío le quedó a Zapiola, que remató bajo y contra la derecha para vencer a Muslera y poner el 1-0 a los cuatro minutos.

Pudo ampliar poco después el equipo de Vicente López luego de un balón largo que Ronaldo Martínez peinó para la carrera de Guido Mainero. El mediocampista llegó a quedar mano a mano con Muslera por el centro del ataque, pero definió flojo y desviado, desperdiciando una ocasión clarísima.

Luego de varios minutos de intentarlo, Estudiantes finalmente llegó al empate con un envío largo al área que llegó a la posición de Fabricio Pérez por la derecha. De cabeza, el atacante pasó el balón al medio superando a Losas para el cabezazo en solitario al gol de Lucas Alario. Tras el tanto, jugadores del Calamar reclamaron un supuesto empujón de Alario sobre Oscar Salomón justo antes del cabezazo que marcó el empate.

Platense no aguantó hasta el final. En un tiro de esquina ejecutado desde el costado izquierdo por Cetré, la pelota cruzó toda el área del Calamar y llegó a la posición de Alario. El atacante ganó al aparecer por el costado derecho y definió cruzado para vencer a Losas y estampar el 2-1 a los 47.

Al Calamar le quedó largo el partido y el Pincha celebró. Estudiantes ganó por 2-1 y se llevó su segunda estrella en una semana para cerrar el año de la mejor manera y pensar en 2026 con una mirada más positiva.

-SÍNTESIS-

Estudiantes 2-1 Platense.



Goles:

4’ST: Franco Zapiola (PLA).

34’ST: Lucas Alario (EST).

46’ST: Lucas Alario (EST).



Formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Santiago Ascacibar; Joaquín Tobio Burgos, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo.

DT: Eduardo Domínguez.



Platense: Federico Losas; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Zapiola; Ignacio Schor y Ronaldo Martínez.

DT: Walter Zunino.



Cambios:

6’ST: ingresó Raúl Lozano por Juan Saborido (PLA).

17’ST: ingresó Fabricio Pérez por Joaquín Tobio Burgos (EST).

17’ST: ingresó Eric Meza por Román Gómez (EST).

17’ST: ingresó José Sosa por Ezequiel Piovi (EST).

23’ST: ingresó Franco Minerva por Franco Zapiola (PLA).

23’ST: ingresó Edgar Elizalde por Tomás Silva (PLA).

28’ST: ingresó Lucas Alario por Cristian Medina (EST).

37’ST: ingresó Nicolás Orsini por Ignacio Schor (PLA).

37’ST: ingresó Franco Baldassarra por Guido Mainero (PLA).

48’ST: ingresó Facundo Rodríguez por Edwuin Cetré (EST).



Amonestados:

24’PT: Tomás Silva (PLA).

26’PT: Ignacio Schor (PLA).

31’PT: Ezequiel Piovi (EST).

35’PT: Guido Mainero (PLA).

48’PT: Juan Saborido (PLA).

34’ST: Ignacio Vázquez (PLA).



Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Pablo Dóvalo.



Estadio: Único de San Nicolás.