Internaron a Cristina Kirchner por un dolor abdominal

La expresidenta fue revisada por médicos en su departamento de Constitución y luego la trasladaron al sanatorio Otamendi

La expresidenta Cristina Kirchner fue internada en una clínica de la ciudad de Buenos Aires tras un dolor abdominal que sufrió este sábado por la tarde, según pudo confirmar LA NACION de fuentes allegadas a la exmandataria.

Cristina Kirchner estaba en su departamento en el barrio porteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario, cuando presentó una dolencia abdominal. Entonces, un equipo de médicos arribó al domicilio y, luego de evaluarla, definieron que era necesaria una evaluación más exhaustiva.

Con autorización judicial, la expresidenta fue derivada al Sanatorio Otamendi, donde se encuentra en este momento.

La expresidenta está detenida con domiciliaria en su departamento sobre la calle San José 1111 como parte de la condena en su contra en la causa Vialidad. Debido a una serie de disposiciones de la Justicia, tiene limitadas las visitas y el tiempo de sus reuniones, como así también tiene colocada una tobillera electrónica.

Esta semana, la Justicia autorizó un pedido que hizo su defensa: la posibilidad de que acceda y permanezca por dos horas en la terraza de su edificio.