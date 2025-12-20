Copa Entre Ríos: Santa María de Oro ganó el único partido que pudo jugarse

Este sábado debían disputarse cinco partidos entre varones y mujeres por la segunda fecha de la Copa Entre Ríos. Sin embargo, el mal tiempo forzó a la suspensión de cuatro de los encuentros previstos para la jornada: solo hubo acción en Chajarí.

El estadio José Bonelli recibió el duelo entre el anfitrión, Santa Rosa, y Santa María de Oro de Concordia. El partido acabó en victoria de las concordienses por 2-1 gracias a los goles de María Escobar y Tatiana Yirar. El único tanto del conjunto anfitrión lo anotó Florencia Pérez.

El duelo se enmarcó en la Zona 2 del torneo, misma por la que quedó pendiente para el próximo martes el duelo entre Atlético Nueva Vizcaya y Los Teros. Ese día, desde las 19, ambos conjuntos se pondrán al corriente.

Suspendidos

En la Copa Entre Ríos femenina debían enfrentarse también Social y Deportivo San José con Sportivo Peñarol de Tala. No obstante, el duelo que debía comenzar a las 20 acabó siendo suspendido por el mal tiempo. Durante la semana informarán su reprogramación.

En cuanto al torneo masculino, eran tres los partidos que debían disputarse este sábado: todos ellos fueron suspendidos. Por la Zona 1, Arsenal de Viale debía recibir a Unión de Crespo; en el marco de la Zona 8, Lanús de Concepción del Uruguay debía ser local de Defensores de Nébel y en la Zona 9, Cosmos de Federación debía enfrentar a La Florida de Chajarí: todo quedó pendiente de reprogramación.

Con Entre Ríos bajo alerta amarilla por tormentas del Servicio Meteorológico Nacional, deberá esperarse a las próximas horas para saber si habrá actividad durante el domingo, día en el que se jugarían el grueso de los partidos.