Deportes

Copa Entre Ríos: Santa María de Oro ganó el único partido que pudo jugarse

20 de Diciembre de 2025 - 22:09
Santa María de Oro | Copa Entre Ríos Femenina 2025/26.

En Chajarí, Santa María de Oro ganó el único duelo que se jugó este sábado.

Este sábado debían disputarse cinco partidos entre varones y mujeres por la segunda fecha de la Copa Entre Ríos. Sin embargo, el mal tiempo forzó a la suspensión de cuatro de los encuentros previstos para la jornada: solo hubo acción en Chajarí.

El estadio José Bonelli recibió el duelo entre el anfitrión, Santa Rosa, y Santa María de Oro de Concordia. El partido acabó en victoria de las concordienses por 2-1 gracias a los goles de María Escobar y Tatiana Yirar. El único tanto del conjunto anfitrión lo anotó Florencia Pérez.

El duelo se enmarcó en la Zona 2 del torneo, misma por la que quedó pendiente para el próximo martes el duelo entre Atlético Nueva Vizcaya y Los Teros. Ese día, desde las 19, ambos conjuntos se pondrán al corriente.

Suspendidos

En la Copa Entre Ríos femenina debían enfrentarse también Social y Deportivo San José con Sportivo Peñarol de Tala. No obstante, el duelo que debía comenzar a las 20 acabó siendo suspendido por el mal tiempo. Durante la semana informarán su reprogramación.

En cuanto al torneo masculino, eran tres los partidos que debían disputarse este sábado: todos ellos fueron suspendidos. Por la Zona 1, Arsenal de Viale debía recibir a Unión de Crespo; en el marco de la Zona 8, Lanús de Concepción del Uruguay debía ser local de Defensores de Nébel y en la Zona 9, Cosmos de Federación debía enfrentar a La Florida de Chajarí: todo quedó pendiente de reprogramación.

Con Entre Ríos bajo alerta amarilla por tormentas del Servicio Meteorológico Nacional, deberá esperarse a las próximas horas para saber si habrá actividad durante el domingo, día en el que se jugarían el grueso de los partidos.

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos