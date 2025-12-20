Un fallo ordena a OSER cubrir el 100% a paciente epiléptico

La Justicia condenó a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) a cubrir en un 100% la medicación que recibe un empleado del Estado que desde los 18 años fue diagnosticado con epilepsia idiopática. En principio, la obra social el cubría solo el 70% del valor de la medicación, pero en noviembre último esa cobertura bajó al 40%.

Marcos Iván Aguilar decidió entonces acudir a los Tribunales con un recurso de amparo, patrocinado por el abogado Federico Fenés. Pidió a la Justicia que la OSER “sea condenada a cubrirme/proveerme/ suministrarme en forma urgente, integral y gratuita (es decir con una cobertura del 100%) los medicamentos Levetiracetam 1.000 mg -dos ingestas por día, totabilizando 2.000 mg de consumo diario- y Lorazetam 1 mgr -según necesidad y crisis-, para tratar mi trastorno de epilepsia idiopática que padezco recurrente y crónicamente desde mis 18 años a efectos de paliar y controlar episodios de convulsiones. Todo ello por ser paciente perteneciente a un grupo vulnerable y de riego, con especial protección legal como epiléptico”.

Su relación con la obra social se complejizó en septiembre. En su escrito, relató que “habiendo presentando el debido formulario para la cobertura integral de los mismos bajo el mentado diagnostico en fecha 23-9-25, resulta que el ente asistencial demandado me autorizó los mismos solo al 70%, y durante el mes de octubre, debiendo abonar yo -ilegalmente el 30%- en la farmacia al adquirirlos. Empero ello, sorpresivamente en noviembre al acercarme nuevamente a la farmacia para adquirir la nueva entrega de sendos medicamentos, se me informa que los mismos solo tenían una cobertura del 40% cada uno y que debía afrontar el diferencial de ambos medicamentos, todos los cuales tienen un costo que supera actualmente los 140 mil pesos, el cual me insume una parte significativa de mi sueldo. Lo cual conlleva a que no pueda adquirirlos y se vea seriamente interrumpido mi tratamiento”.

En el recurso de amparo planteó que lo resuelto por la OSER infringe abiertamente lo dispuesto” por la Ley Nº 25.404, que en su artículo 1º plantea: “La presente ley garantiza a toda persona que padece epilepsia el pleno ejercicio de sus derechos, proscribe todo acto que la discrimine y dispone especiales medidas de protección que requiere su condición de tal”.

La jueza Aranzazu Quiroga, vocal interina de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, entendió que contrariamente a lo que sostiene la OSER “debo destacar que verdaderamente se encuentra en riesgo la protección a la salud del señor Aguilar al no contar con una cobertura inmediata, íntegra, al 100% de la medicación que requiere para el tratamiento crónico de su enfermedad epiléptica”.

“Si bien la defensa que opone la demandada (OSER) se refiere a que no se ha dado una respuesta de rechazo, sino que está a la espera de que el actor presente la documentación solicitada –planteó la jueza Quiroga- advierto sin duda alguna que se ha negado la cobertura integral de la medicación solicitada”.

Y agrega: “El actor necesita la medicación para cubrir su patología a través de un tratamiento permanente y no puede afrontar el gasto mensual que ello le implica. Por tal motivo, intimó a la obra social a que proceda a su cobertura integral, la cual arbitrariamente le solicitó una documentación innecesaria. La consecuencia de esta situación afecta de manera actual su patología y calidad de vida, y vulnera sus derechos fundamentales. Por lo antes expresado, que surge del análisis de la documental aportada por el actor, llego a la convicción que no le asiste razón a la demandada”, indicó el sitio Entre Ríos Ahora.

Al final, la magistrada postuló: “Se produce así un incumplimiento en la cobertura inmediata e integral de una prescripción médica; con un débil argumento la obra social pretende que el actor acompañe más documentación para, si considera que es suficiente, reconocerle solo el 70% en una medicación opcional y diferente a la prescripta; lo que resulta inadmisible por cuanto el señor Aguilar debe contar con cobertura del 100% en medicamentos para su tratamiento de epilepsia”.