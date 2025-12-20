El nuevo enfrentamiento de Javier Milei y Lali Espósito: “Sos un munipa”

Las declaraciones circularon rápidamente en redes y la respuesta de Lali no tardó en llegar.

El presidente Javier Milei retomó su enfrentamiento público con Lali Espósito durante una entrevista en el canal de streaming Carajo, donde volvió a cuestionar a la artista y el financiamiento estatal de la cultura.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en su paso por el programa conducido por el Gordo Dan, Milei se refirió otra vez al origen del conflicto: “Cuando me preguntaron por esta chica, yo no la conocía y parece que eso le golpeó el ego. Ahí escaló todo”, sostuvo.

Luego encuadró el cruce dentro de lo que definió como una “batalla cultural” y profundizó su postura sobre el rol del Estado en el arte.

“El debate llevó a que muchos se preguntaran cómo se financia el arte”, afirmó el mandatario, y fue más duro al analizar la relación entre artistas y subsidios públicos: “Si para vivir del arte necesitás que te subsidie el Estado, no vivís del arte, sos un ‘munipa’ a gran escala”.

Además, apuntó contra quienes, según su mirada, utilizan su visibilidad artística con fines partidarios y celebró que, a su entender, la sociedad incorpore la pregunta sobre cómo se financia el gasto público.

Las declaraciones circularon rápidamente en redes y la respuesta de Lali no tardó en llegar.

Sin hacer menciones directas, la cantante eligió contestar con una publicación en X: compartió una imagen de su último show en el estadio de Vélez, donde se la ve sobre el escenario ante una multitud, acompañada por una frase de su canción "Payaso": “Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas”.

Aunque, el conflicto se inició tras el triunfo electoral de Milei, cuando la artista expresó su preocupación con un mensaje que se viralizó: “Qué peligroso, qué triste” y, desde entonces, Lali se manifestó de manera crítica frente a distintas políticas del Gobierno y fue blanco de ataques en redes sociales, mientras que el Presidente la utilizó como ejemplo de su visión sobre cultura y financiamiento estatal, incluso apodándola en otras oportunidades como “Lali Depósito”.

Fuente: Noticias Argentinas.