Una camioneta impactó contra una columna de electricidad en Chajarí

Un siniestro vial sin consecuencias personales se registró en la madrugada de este domingo en Bº Centro de Chajarí, luego de las 05:00 hs, en la intersección de Av. Hipólito Yrigoyen y Champagnat. El hecho no dejó personas lesionadas, aunque sí importantes daños materiales en el rodado involucrado

Una pickUp Chevrolet S-10 terminó su erróneo radio de giro sobre el espacio verde del cordón Norte de Av. H. Yrigoyen con sentido al Este., no sin antes impactar contra una columna de hormigón del tendido de media tensión, para terminar detenida frente a un muro.

Los elementos de seguridad -airbags- se activaron por la violencia del impacto, y esto ayudó a evitar lesiones en los ocupantes, por lo que no fue necesaria la asistencia médica.

