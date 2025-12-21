La Unión despiste el 2025 ante Deportivo Norte de Armstrong

Llegó el final. La primera mitad de la fase regular del torneo de la Liga Argentina de Básquet concluirá este domingo para La Unión de Colón. Será desde las 21.30, cuando visite a Deportivo Norte de Armstrong en el estadio Jorge Ferrero.

El partido encontrará al equipo colonense en un buen momento luego de dos victorias consecutivas en condición de local. En sus últimas presentaciones venció a Centenario de Venado Tuerto (68-67) y Rocamora (82-57) para ubicarse en la cuarta colocación de la Conferencia Sur con récord 7-3.

No obstante, la contra del conjunto entrerriano es que disputó tres partidos como visitante hasta el momento en el torneo y todos ellos acabaron en derrota. Frente a Ciclista de Junín (87-70), Gimnasia de La Plata (88-71) y Provincial (79-66). Esta será la oportunidad perfecta para que el conjunto entrerriano pueda cambiar esa suerte.

Esto se debe a que enfrentará al colista de la Conferencia Sur. Norte suma apenas dos victorias en 12 presentaciones y con su récord 2-10 se ubica en la última posición de la tabla. Sus únicas dos victorias fueron frente a Ciclista de Junín en el debut (69-61) y Deportivo Viedma en su cuarta presentación (91-79).

Desde entonces, el equipo azul acumula ocho derrotas consecutivas. Ya hace más de un mes de su última victoria y la necesidad de cerrar el año con una alegría es muy alta para el equipo santafesino.

La Unión deberá intentar aprovecharse del apuro que tiene su rival para poder aspirar a un triunfo que lo acomode definitivamente como candidato a dar pelea en el torneo.