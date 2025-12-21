La relación de Javier Milei con la Iglesia es cada vez más fría: otra Navidad sin recibir a los obispos

El Presidente nunca les contestó el pedido de audiencia del año pasado en la que lo iban a saludar por la festividad cristiana. En cambio, recibió a pastores y rabinos.

Si hay un ámbito donde hasta los mínimos gestos políticos pesan es en el religioso. Incluso más que en el mundo de la diplomacia, donde los intereses de cada país obligan a sus protagonistas a ser muy pragmáticos, sin reparar excesivamente en las ofensas. Con dos mil años de historia atravesada por luces y sombras como telón de fondo, la Iglesia católica siempre observa con lupa el desarrollo de su vínculo con el poder temporal y generalmente recurre a discretas gestiones para superar los eventuales conflictos que se le presenten.

No siempre los conflictos se producen a partir de decisiones, declaraciones o modos de los gobiernos que chocan con las visiones de la Iglesia (o por críticas o actitudes de los clérigos hacia las autoridades civiles). A veces las desavenencias surgen simplemente por la ignorancia de los funcionarios acerca de cómo desenvolverse en el sensible mundo eclesiástico. No sopesan el impacto de su comportamiento. Incluso, pueden haber casos en los que no reparen en sus consecuencias porque no les interesa la relación.

Acaso una mezcla de los tres escenarios explique el creciente distanciamiento del Gobierno con la Iglesia en la Argentina. Un distanciamiento que acaba de patentizarse con la confirmación de que, por segundo año consecutivo, la cúpula de la Conferencia Episcopal -que agrupa a los obispos del país- no cumplirá con la tradición de presentarle los saludos navideños al presidente de turno porque Javier Milei nunca respondió al pedido de audiencia del año pasado y decidieron esta vez no insistir con la solicitud.

En su reemplazo le transmitieron la salutación mediante una carta. La molestia de los obispos es mayor porque en las últimas semanas -en vísperas de un viaje a los Estados Unidos- Javier Milei se hizo un tiempo para orar en la Casa Rosada con pastores con motivo del Día de las Iglesias Evangélicas. Y también para recibir en esos días al principal predicador de Donald Trump, el pastor Franklin Graham -hijo del famoso Billy Graham-, que encabezó dos encuentros en el estadio de Vélez.

¿La reticencia del Presidente a recibir a los obispos se debe a su molestia por las críticas que ellos le suelen hacer? ¿Prefiere a los evangélicos debido a una mayor sintonía ideológica y porque la mayoría prácticamente no cuestionan su gestión? ¿Es sintomático que desde el reciente recambio legislativo siete diputados y dos senadores sean evangélicos? ¿Privilegia el vínculo con sectores de la ortodoxia judía sólo por cuestiones espirituales o también por su sintonía con EE.UU.?

Es cierto que el vínculo entre Milei y la Iglesia católica fue inicialmente conflictivo desde que el libertario dijo que Francisco era “el representante del Maligno en la Tierra”, que derivaron en una misa de desagravio de los curas villeros. Aunque luego se disculpó, se abrazó con Jorge Bergoglio y tuvo una larga audiencia con él en el Vaticano. Pero luego el Papa criticó duramente que en una manifestación por los jubilados la policía haya arrojado gas pimienta.

A ello se sumaron declaraciones de algunos obispos como las del presidente del Episcopado, Marcelo Colombo, tres días después de las elecciones legislativas, en las que cuestionó la crucial ayuda económica que Estados Unidos le otorgó al gobierno: “¿Qué se está dando a cambio? ¿Cuál es la letra chica? Porque, evidentemente, cuando la limosna es grande… Uno puede pensar que hay también demasiados requerimientos, habrá que ver…”.

Como también hubo críticas de la Iglesia por la negativa del Gobierno a aumentar los fondos para el ámbito sanitario y la atención a las personas con discapacidad. Además del cuestionamiento al estilo confrontativo del Presidente, que Milei atemperó tras las últimas elecciones por encuestas que revelaban el desacuerdo de la gente con sus modos y la presión de Estados Unidos para que busque consensos en torno a leyes clave.

Tampoco ayuda a su vínculo con la Iglesia la falta de claridad respecto de la conducción de la secretaría de Culto. Su titular, el libertario Nahuel Sotelo, juró días pasados como diputado en la provincia de Buenos Aires, pero hasta este fin de semana los obispos no habían sido notificados si continuaba en el cargo o eventualmente quién lo reemplazaría. La Iglesia siempre le dio importancia a ese cargo por ser el canal institucional con el Estado.

En medios eclesiales se señala que la Casa Rosada debería tener en cuenta que una relación fría y distante con la Iglesia no ayuda a que el papa León XIV concrete la visita al país, más allá de que tiene la voluntad de hacerlo como lo manifestó repetidamente para suplir la no venida de Francisco (periplo que incluiría a Uruguay y quizá a Perú). Incluso empieza a barajarse como fecha de su venida el segundo semestre del año que viene.

Habría que ver cuánto interés despierta realmente esa visita en Milei. Es que, aunque no tiene el espíritu transgresión de su antecesor, León XIV está demostrando que tiene una visión social muy parecida a Francisco: no tiene amagues en criticar un liberalismo extremo (siguiendo la Doctrina Social del catolicismo), ni en defender a los migrantes, lo que lo está llevando a chocar con Trump por su política de deportación.

De todas maneras, el Episcopado no parece tener la intención de querer confrontar con Milei. No sólo por el perfil histórico de la institución, sino también debido a su composición. Ocurre que, a diferencia de otras épocas en las que había obispos aguerridos, los actuales son poco afectos a las críticas con voltaje político, salvo situaciones muy puntuales relacionadas con los más débiles de la sociedad.

Además, la voz de la Iglesia no tiene el peso que tenía en otras épocas. Como se viene comprobando desde la aprobación de las leyes de divorcio, matrimonio igualitario y aborto (con un Papa argentino). A la par de una disminución en la cantidad de fieles.

Quizás allí Milei encuentra el principal argumento para no prestarle atención, sobre todo después de la muerte de Francisco. Lo cierto es que el presidente desde la vuelta a la democracia que se muestra más religioso es el más distante de la Iglesia católica.

(*) TN