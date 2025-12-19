Una conductora volcó su auto sobre Ruta 131, a la altura de Villa Fontana

La conductora de un vehículo Renault Sandero negro perdió el control del rodado y volcó sobre el kilómetro 24 de la Ruta Provincial 131, en la zona de Villa Fontana, departamento Paraná.

Como consecuencia del accidente, que se registró en la mañana de este viernes, la mujer debió ser trasladada por una unidad de emergencias de la zona al Hospital San Martín de la capital entrerriana. Hasta el momento se desconoce la gravedad de las heridas que sufrió en el siniestro.

Intervinieron en el siniestro policía de la comisaría de María Luisa y bomberos voluntarios del cuartel de Paraná, quienes realizaron las tareas de prevención y seguridad del vehículo, y aseguraron la zona para evitar riesgos mayores.