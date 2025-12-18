La Fiesta del Sol y del Río 2026 se prepara para un fin de semana a pura música y verano en Valle María

La Fiesta de la Playa en Valle María se realizará el 3 y 4 de enero de 2026.

La cuenta regresiva ya comenzó para una nueva edición de la Fiesta del Sol y del Río, uno de los eventos más esperados del verano en la región. La cita será el sábado 3 y domingo 4 de enero de 2026, en el Balneario Camping de Valle María, con dos jornadas que combinarán música en vivo, playa, arena y propuestas recreativas al aire libre.

El tradicional encuentro promete un fin de semana cargado de espectáculos y diversión, consolidándose como una de las celebraciones estivales más convocantes de la costa entrerriana. Con entrada pensada para disfrutar en familia o con amigos, la fiesta vuelve a apostar por una grilla diversa de artistas locales y regionales.

El sábado 3 de enero, el escenario recibirá a Los Bam Band, Saca del Medio, Los Palmae y Mario Pereyra, en una noche que recorrerá distintos estilos musicales y buscará encender el clima festivo desde las primeras horas.

En tanto, el domingo 4, la propuesta continuará con las presentaciones de La Sin Nombre, Enzo Barzola, El Brujo Ezequiel y Pinky – Un poco de ruido, cerrando el fin de semana con una jornada pensada para seguir disfrutando del verano junto al río.

Con música en vivo, entorno natural y una programación pensada para todo público, la Fiesta del Sol y del Río 2026 se perfila nuevamente como un punto de encuentro clave del calendario cultural y turístico de la región.