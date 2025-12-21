Stang no pudo: Rossi es el campeón del TC 2000

Este domingo se disputó la última final de la temporada del TC 2000. En el autódromo Eusebio Marcilla de Junín, los pilotos participaron de la 12ª final de la temporada con el crespense Emiliano Stang y Matías Rossi en el foco de la competencia debido a que definían el título.

Había ventaja para el de Del Viso, que llegó como líder y pudo liquidar la competencia el sábado, aunque no le alcanzó. Sin embargo, Stang partió como líder en la final y tuvo la chance de dar pelea hasta el final, pero no le alcanzó.

El ganador luego de 22 vueltas fue Gabriel Ponce de León, que completó la competencia en 37 minutos, 35 segundos y 832 milésimas. Lo siguieron Franco Vivian y quien resultó campeón: Matías Rossi.

El Misil superó a Stang (terminó cuarto) y se quedó con el sexto título de su carrera en la categoría. Se trata del cuarto obtenido con Toyota y está a solo un campeonato de alcanzar a Juan María Traverso, que es el actual máximo ganador de la categoría con siete títulos.

Stang no tuvo suerte. Pese a partir primero, sufrió la rotura del neumático delantero izquierdo, lo que forzó su retraso en la grilla y complicó su andar en la continuidad de la competencia. Aunque logró ocupar el cuarto lugar, fue insuficiente para ganarle el título a su compañero de equipo.

Resultados | TC 2000 | Fecha 12 (en Junín)

1°) Gabriel Ponce de León (Toyota): 37’35”832/1000.

2°) Franco Vivian (Chevrolet): a 1”1/1000.

3°) Matías Rossi (Toyota): a 3”785/1000.

4°) Emiliano Stang (Toyota): a 5”291/1000.

5°) Marcelo Ciarrocchi (Toyota): a 5”324/1000.