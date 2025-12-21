El niño que sufrió ahogamiento en las termas sigue “grave y bajo estricta observación médica”

El menor permanece internado en el hospital Delicia Concepción Masvernat, lugar al que fue trasladado luego de las primeras atenciones en el hospital San José.

Este domingo dieron a conocer un nuevo parte médico sobre la salud del niño de 3 años que sufrió ahogamiento en las termas de Federación.

El menor permanece internado en el hospital Delicia Concepción Masvernat, lugar al que fue trasladado luego de las primeras atenciones en el hospital San José de su ciudad.

Según informaron, “el menor continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, con asistencia mecánica respiratoria”.

Luego detallaron que “su estado es grave y permanece bajo estricta observación médica”.

