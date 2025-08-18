Deportes

“No venía bien, pero no podía hacer nada para ir más rápido”, admitió Werner

18 de Agosto de 2025 - 18:28
El paranaense prefirió no opinar del toque de Agustín Canapino en San Nicolás. (Foto: ACTC)

Mariano Werner (Toyota Hilux) prefirió no opinar sobre la maniobra que lo dejó sin el liderazgo de la sexta final del año del TC Pick Up en San Nicolás. Es que en la novena vuelta, Agustín Canapino (Chevrolet S10) intentó superarlo y golpeó la camioneta del entrerriano, arrebatándole la punta de la competencia y retrasándolo en el clasificador. Finalmente, el Titán de Arrecifes abandonó por problemas mecánicos y el paranaense se ubicó quinto.

“No tengo nada que decir. No venía bien, pero no podía hacer nada para ir más rápido. Es la realidad. Va tan rápido que no sabes por donde te puede pasar”, admitió Werner al bajarse de su unidad, en diálogo con Campeones. “No puedo decir, porque hay que ver la maniobra. No quiero decir algo que no es”, agregó.

“Después salí de ahí y traté de llegar. No iba a hacer ninguna locura”, contó sobre la continuidad de la carrera que ganó este domingo Juan José Ebarlín (Toyota Hilux).

“Estas son carreras. No quiero decir algo que no es, por supuesto que era una chance concreta. Hicimos una buena serie y en la final di todo lo que tenía”, lamentó el piloto que marcha líder de la Etapa Regular. 

“El iba más rápido por derecho y doblando, pero por supuesto yo traté de ir lo más rápido posible y no dejarle ningún hueco, y eso fue lo que ocurrió”, reconoció el entrerriano sobre la maniobra que le costó a Canapino un apercibimiento de los comisarios deportivos. 

Así están las posiciones:

Campeonato TC Pick Up - 2025
Pos. N º de auto Piloto Marca Puntos
1 3 Werner, Mariano Toyota 235,5
2 1 Gianini, Juan Pablo Ford 211
3 4 Jakos, Andrés Toyota 190,5
4 9 Rodríguez, Matías Toyota 190
5 249 Ebarlín, Juan José Toyota 189
6 87 Impiombato, Nicolás Toyota 173,5
7 107 Martínez, Tobías Chevrolet 169,5
8 186 Faín, Ignacio Ford 163,5
9 56 Todino, Germán Toyota 160,5
10 86 Canapino, Agustín Chevrolet 159
11 119 Palazzo, Hernán Toyota 156,5
12 2 Mazzacane, Gastón VOLKSWAGEN 152,5
13 16 Lambiris, Mauricio Ford 143
14 66 Jack, Javier RAM 116
15 15 Martínez, Agustín Ford 113
16 11 Abdala, Tomás Ford 110,5
17 115 De Carlo, Diego VOLKSWAGEN 108,5
18 14 Pezzucchi, Nicolás Ford 96
19 110 Azar, Diego FIAT 80,5
20 156 Mulet, Leandro VOLKSWAGEN 65
21 75 Frano, Matías Ford 51,5

