“No venía bien, pero no podía hacer nada para ir más rápido”, admitió Werner

Mariano Werner (Toyota Hilux) prefirió no opinar sobre la maniobra que lo dejó sin el liderazgo de la sexta final del año del TC Pick Up en San Nicolás. Es que en la novena vuelta, Agustín Canapino (Chevrolet S10) intentó superarlo y golpeó la camioneta del entrerriano, arrebatándole la punta de la competencia y retrasándolo en el clasificador. Finalmente, el Titán de Arrecifes abandonó por problemas mecánicos y el paranaense se ubicó quinto.

“No tengo nada que decir. No venía bien, pero no podía hacer nada para ir más rápido. Es la realidad. Va tan rápido que no sabes por donde te puede pasar”, admitió Werner al bajarse de su unidad, en diálogo con Campeones. “No puedo decir, porque hay que ver la maniobra. No quiero decir algo que no es”, agregó.

“Después salí de ahí y traté de llegar. No iba a hacer ninguna locura”, contó sobre la continuidad de la carrera que ganó este domingo Juan José Ebarlín (Toyota Hilux).

“Estas son carreras. No quiero decir algo que no es, por supuesto que era una chance concreta. Hicimos una buena serie y en la final di todo lo que tenía”, lamentó el piloto que marcha líder de la Etapa Regular.

“El iba más rápido por derecho y doblando, pero por supuesto yo traté de ir lo más rápido posible y no dejarle ningún hueco, y eso fue lo que ocurrió”, reconoció el entrerriano sobre la maniobra que le costó a Canapino un apercibimiento de los comisarios deportivos.

