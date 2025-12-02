Pascual Santini: “Hay identidad, hay un buen trabajo y cada partido vamos creciendo”

El joven base del Rojo destacó el inicio del ciclo de Sebastián Amato como DT.
El base de Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, Pascual Santini, analizó el comienzo de la campaña (récord 3 derrotas y 2 victorias) en la Liga Argentina de Básquetbol y destacó la labor del entrenador, Sebastián Amato. “Hay identidad, hay un buen trabajo y cada partido vamos creciendo”, destacó.
“Seba (Amato) recién está empezando el proceso y somos un equipo joven, entonces cada semana vamos sumando cosas nuevas. Pero se nota que estamos en el camino correcto: hay identidad, hay un buen trabajo y cada partido vamos creciendo”, manifestó el joven armador del Rojo.
Por otra parte, Santini lamentó la derrota por 82 a 73 con Lanús: “La sensación que nos quedó después del último partido fue un poco de bronca porque sabíamos que teníamos las condiciones para llevarnos el juego. También nos dejó cosas positivas: el equipo mostró momentos de buen juego y si ajustamos detalles podemos volver a la racha ganadora”.
Santini, un apellido muy vinculado a la historia del club, no ocultó su alegría por estar jugando en esta categoría con la camiseta que defiende desde chiquito. "Es muy especial para mí. Yo crecí viendo estos colores y esta camiseta siempre estuvo en mi casa, así que jugar esta categoría representando al club es algo que disfruto un montón. Es un orgullo para mí y también para mi familia", afirmó.
Y luego habló acerca de la experiencia de tener a su papá, Norberto, dentro del cuerpo técnico. "Es lindo y raro a la vez. Él me conoce como nadie, entonces sabe qué decirme y cuándo. Me da consejos, pero también respeta mi espacio como jugador y el rol de los entrenadores. Siempre suma y me ayuda a mejorar en cada partido", destacó en la previa del compromiso con Quilmes.
Fuente: Prensa Rocamora