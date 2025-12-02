Pascual Santini: “Hay identidad, hay un buen trabajo y cada partido vamos creciendo”

El base de Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, Pascual Santini, analizó el comienzo de la campaña (récord 3 derrotas y 2 victorias) en la Liga Argentina de Básquetbol y destacó la labor del entrenador, Sebastián Amato. “Hay identidad, hay un buen trabajo y cada partido vamos creciendo”, destacó.

“Seba (Amato) recién está empezando el proceso y somos un equipo joven, entonces cada semana vamos sumando cosas nuevas. Pero se nota que estamos en el camino correcto: hay identidad, hay un buen trabajo y cada partido vamos creciendo”, manifestó el joven armador del Rojo.

Por otra parte, Santini lamentó la derrota por 82 a 73 con Lanús: “La sensación que nos quedó después del último partido fue un poco de bronca porque sabíamos que teníamos las condiciones para llevarnos el juego. También nos dejó cosas positivas: el equipo mostró momentos de buen juego y si ajustamos detalles podemos volver a la racha ganadora”.

Santini, un apellido muy vinculado a la historia del club, no ocultó su alegría por estar jugando en esta categoría con la camiseta que defiende desde chiquito. "Es muy especial para mí. Yo crecí viendo estos colores y esta camiseta siempre estuvo en mi casa, así que jugar esta categoría representando al club es algo que disfruto un montón. Es un orgullo para mí y también para mi familia", afirmó.

Y luego habló acerca de la experiencia de tener a su papá, Norberto, dentro del cuerpo técnico. "Es lindo y raro a la vez. Él me conoce como nadie, entonces sabe qué decirme y cuándo. Me da consejos, pero también respeta mi espacio como jugador y el rol de los entrenadores. Siempre suma y me ayuda a mejorar en cada partido", destacó en la previa del compromiso con Quilmes.

Fuente: Prensa Rocamora