Boca-Racing jugarán el domingo y el clásico platense será el lunes por pedido de Seguridad

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) dio a conocer los días y horarios en que se disputarán las semifinales del Torneo Clausura 2025 de Primera División, informando una modificación clave en el cronograma del certamen de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La acción comenzará el domingo desde las 19, con Boca (1º del Grupo A) y Racing (3º Grupo A), en el estadio Alberto J. Armando. Por su parte, el clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes se jugará el lunes, a partir de las 17, por cuestiones de seguridad. En ambos casos, la transmisión estará a cargo de TNT Sports y Espn Premium.

Reprogramación por seguridad

El cambio más significativo es el que afecta al clásico platense. La LPF había determinado a principios de año que ambas semifinales se jugarían el domingo 7 de diciembre, y así se había recordado antes de los Octavos de Final.

Sin embargo, a raíz de una solicitud de los Organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el encuentro entre Gimnasia y Estudiantes debió ser reprogramado al lunes 8 de diciembre. La medida precautoria tiene como objetivo evitar probables incidentes, dado que la ciudad de La Plata albergará este fin de semana una serie de eventos multitudinarios, incluyendo dos conciertos masivos y una carrera de Turismo Carretera (TC). Por este motivo, el partido se disputará el lunes 8 de diciembre a las 17.

Cabe destacar que, tal como se había determinado en enero, la final del Torneo Clausura se mantiene programada para el sábado 13 de diciembre y se jugará en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero a las 21.