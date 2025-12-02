En un juicio abreviado, condenaron por corrupción a la exconcejal de Concordia Julia Sáenz y a su pareja

La exconcejal de Concordia, Julia Elena Sáenz, y su pareja Carlos Alberto Gómez, fueron condenados este martes por la mañana en un juicio abreviado. Según la acusación pública, la exconcejal exigía parte de los salarios a contratados, para garantizarles la continuidad del contrato.

La investigación fiscal atribuyó a Sáenz y otras personas múltiples hechos de Concusión Agravada y Tráfico de Influencias, cometidos entre 2015 y 2020.

Los imputados, según la información publicada por El Entre Ríos, admitieron la existencia de los hechos acusados. Por todo ello se les impuso a la exintengrante del bloque de concejales del Partido Justicialista entre 2019 y 2023 y a su esposo, una pena de 3 años de prisión condicional, una multa de $1.500.000 a cada uno y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer funciones públicas.

A ambos, se les impuso las reglas de conductas, por el plazo de 3 años, comprendidas en el artículo 27 bis del Código Penal que comprende: A) mantener informado su residencia, B) abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas en lugres públicos, C) adoptar un oficio, arte o trabajo adecuado a su capacidad, D) realizar trabajos a favor de una institución de bien público por 150 horas que llevará a cabo durante los dos primeros años de la condena y E) concurrir a la Oficina de Medios Alternativos cada cuatro meses a los fines de controlar el cumplimiento de las reglas.

Delito

La maniobra consistía en que Sáenz abusaba de su cargo para exigir a varios empleados municipales la entrega de un porcentaje ilegal de sus salarios a cambio de gestionar la continuidad de sus contratos.

La acusación se fundó en la denuncia inicial de una de las víctimas, complementada con pruebas documentales, testimonios de otros empleados afectados, e informes de transferencias bancarias.

(Fuente: El Entre Ríos)