Básquet asociativo: Quique Club buscará barrer la serie de cuartos a Ciclista

Mientras celebra la clasificación para jugar la próxima edición de la Liga Federal, Quique Club irá por otro paso importante en esta buena campaña que está realizando. El Decano recibirá a Ciclista en el segundo partido de la llave de cuartos de final del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). El cotejo se jugará desde las 22.

Quique Club dio el golpe y ganó el primer partido de la serie en calidad de visitante. Fue 74 a 70, lo que le permite estar 1 a 0 en este mano a mano. Este martes buscará en su cancha el triunfo que le falta para cerrar la serie y meterse entre los 4 mejores del campeonato, señala Paraná Deportes.

Desde ya no será fácil. Enfrente estará Ciclista, uno de los serios favoritos que a pesar de estar golpeado llega a este encuentro con el propósito de revertir el panorama, igualar los playoffs y forzar todo a un tercer y último encuentro.

El partido en la previa se presume como muy atractivo. Lo es porque Quique es un equipo aguerrido, que juega bien y en su cancha se potencia. Y del otro lado estará Ciclista, elenco que conoce muy bien lo que es jugar esta clase de partidos.