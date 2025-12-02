Leissa: “El Poder Judicial se ve empañado con el comportamiento de Susana Medina”

El ex senador provincial y ex intendente de Gualeguaychú, el abogado Luis Leissa, se refirió a las revelaciones de la Revista ANALISIS sobre los irregulares manejos de la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, como viajes financiados por el Estado, ausencias récord y el uso de empleados judiciales para cuestiones privadas.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Leissa sostuvo que le causó “una enorme sorpresa, porque la aparición pública de determinados gastos, viajes y compromisos que se asumían en nombre del Poder Judicial bajo presuntas capacitaciones, habla a las claras que no está en regla con lo que debe ser el manejo adecuado a alguien que represente a uno de los tres estamentos del Estado”. “El Poder Judicial se ve empañado con este tipo de comportamiento y no le hace bien a la propia vocal Medina, pero fundamentalmente a lo que es la administración de justicia donde se espera que haya la dosis de equilibrio y responsabilidad para manejar este tipo de situaciones, y nadie se espera que este tipo de cosas suceda, con lo cual lo primero que genera, es sorpresa, y el lógico rechazo”, definió.

En ese marco, evaluó que “es complejo porque se da en el marco de una situación particular que vive la sociedad, no sólo argentina sino de todo el mundo; estamos pasando un momento muy complicado donde la preocupación por lo colectivo cada vez es menor, donde aparece todo esto más como un fin de época y un descompromiso de muchos sectores sociales hacia lo público. Hay más rechazo hacia lo que deben ser las instituciones que apego a lo que debe ser una institución como herramienta para acercar a la sociedad a los estamentos y resortes de las decisiones. Esto no es positivo, no es nuevo, pero parece ser la primera salida de la gente, el desentenderse de lo público, y ese contexto global impacta negativamente en una indiferencia mayoritaria frente a este tipo de cosas. Hay muchos sectores, de quienes somos operadores de la justicia, donde este tipo de cosas no se toman de la manera en que deberían tomarse ni se registran como algo grave”.

“Creo que todos tenemos alguna culpa en todo esto; de todos modos, creo que dentro del Poder Judicial se escuchan en off muchas voces que demuestran una enorme incomodidad, pero de la incomodidad al accionar concreto todavía hay una brecha que hay que atravesar. No me cabe ninguna duda que hay muchos jueces, juezas y funcionarios del Poder Judicial que comparten esta preocupación, y el silencio general ante estas revelaciones es por un condenable espíritu de cuerpo. Entre la quebradura y el bronce tiene que haber caminos intermedios donde con responsabilidad y sin creernos jueces de nadie, señalemos algunas cosas porque si no quedamos como cómplices frente a este tipo de situaciones que empañan el proceder global. A veces por callar, se consienten algunas actitudes que no le hacen nada bien al conjunto”, analizó.

Al respecto, apuntó que “está claro que hay un acostumbramiento y naturalización de todo este tipo de cosas, y eso no es bueno; más tarde o más temprano, explota, y el no te metás o son todos iguales, son generalizaciones que no hacen mal, pero después la terminamos pagando. Este tipo de cosas duelen, pero tienen que sacar del letargo y proponernos firmemente que este tipo de cosas no se pueden bancar ni tolerar, porque terminan dañando al conjunto de la sociedad y afectando el funcionamiento pleno de las instituciones. Es muy difícil que desde las instituciones se genere credibilidad si aparecen este tipo de cosas”.

“En el ámbito judicial, creo que este tipo de actitudes no tienen que ver con el funcionamiento orgánico en sí o con el nivel de temor que genera una vocal de la sala del trabajo, como es este caso concreto, creo que tiene que ver con que se van naturalizando determinadas conductas, no nos comprometemos y con el tiempo nos sorprendemos con esas actitudes. Por supuesto que eso causa mucho asombro y uno se vuelve en un estado de perplejidad al ver lo que ha pasado en este caso concreto”, concluyó.