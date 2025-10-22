APB: victorias de Ciclista, Recreativo y Olimpia en el inicio de la fecha 11

Ciclista fue uno de los tres ganadores de la fecha: venció 79-62 a Echagüe.

Este martes comenzó a disputarse la actividad correspondiente a la undécima fecha del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet. Hubo tres partidos que dieron movimiento a la fecha en los estadios de Patronato, Ciclista y Olimpia.

En casa del Rojinegro hubo victoria de Recreativo. El visitante venció a Patronato por 74-47, de manera que alcanzó los 18 puntos y lidera la tabla junto al Centro Juventud Sionista, que en esta fecha quedará libre. El Patrón, por su lado, suma 12 puntos y está penúltimo.

Justo un escalón por debajo de los líderes, están los otros dos ganadores del martes. Uno es Ciclista, que en el estadio Juan Baglietto derrotó al Atlético Echagüe Club por 79-62. Con ese resultado llegó a 17 puntos y está tercero; mientras que el Negro suma 12 puntos y comparte el penúltimo lugar con Patronato.

El otro escolta es Olimpia, que derrotó al Paraná Rowing Club en el estadio Humberto Pietranera por 93-61. El Azulgrana tiene 17 puntos y está cuarto; mientras que el Remero marcha séptimo con 14 unidades.

La jornada continuará este miércoles con dos partidos: Estudiantes recibirá a Talleres desde las 21.15 (si gana, el Albinegro se subirá a la punta) y Unión de Crespo será anfitrión de Quique desde las 21.30.

Por último, le jueves se enfrentarán San Martín y Paracao en un partido que comenzará a las 22.

Fixture y resultados | Torneo Clausura APB | Fecha 11

-Martes 21/10:

Patronato 47-74 Recreativo.

Ciclista 79-62 Echagüe.

Olimpia 93-61 Rowing.



-Miércoles 22/10:

21.15: Estudiantes - Talleres.

21.30: Unión (Crespo) - Quique.



-Jueves 23/10:

22: San Martín - Paracao.



Libre: Sionista.

Posiciones (parciales fecha 11)

1°) Sionista: 18 puntos.

2°) Recreativo: 18.

3°) Ciclista: 17.

4°) Olimpia: 17.

5°) Estudiantes: 16.

6°) Quique: 14.

7°) Rowing: 14.

8°) Paracao: 13.

9°) Unión (Crespo): 13.

10°) Talleres: 13.

11°) Echagüe: 12.

12°) Patronato: 12.

13°) San Martín: 9.