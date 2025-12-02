La Provincia acompaña a municipios en la mejora de espacios y programas deportivos

El Gobierno provincial acompaña a municipios en la mejora de espacios y programas deportivos,

La Secretaría de Deportes de Entre Ríos continúa desplegando una política territorial orientada a conocer de primera mano las necesidades de cada comunidad y promover acciones que generen inclusión, participación y desarrollo.

En esta ocasión, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, junto al director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, visitaron la localidad de La Criolla.

Los funcionarios provinciales fueron recibidos por el secretario de Gobierno, Antonio Rafael Panozzo, y el encargado del Área de Deportes Municipal, Marcelo Godoy. Durante el encuentro, se intercambió información sobre los avances locales, los desafíos presentes y los programas provinciales disponibles para acompañar el crecimiento de la infraestructura y la actividad deportiva.

Más detalles del encuentro

En ese marco, se hizo entrega de un aporte no reintegrable que será destinado a la compra de luminarias para el predio municipal donde funcionan escuelas deportivas. La mejora en la iluminación permitirá ampliar el uso de los espacios, favorecer la práctica segura y promover la participación de más chicos, chicas y familias.

Uranga destacó el valor de recorrer el territorio y conocer la realidad de cada lugar para construir políticas públicas cercanas a la gente. Resaltó la intensa actividad deportiva local, el vínculo con el club y el compromiso comunitario, y señaló que estas instancias permiten planificar acciones concretas, alineadas con las características y necesidades de cada localidad.

Por su parte, Godoy valoró la visita y el acompañamiento provincial, y subrayó la importancia del aporte recibido para fortalecer disciplinas como el hockey y otras actividades que se desarrollan en el complejo municipal, beneficiando a numerosos jóvenes.

La visita se enmarca en la agenda territorial que la Secretaría de Deportes desarrolla en municipios y comunas, con el objetivo de coordinar acciones, promover la accesibilidad a los programas provinciales y acompañar el fortalecimiento de espacios deportivos.