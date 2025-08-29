Canotaje: la uruguayense “Magui” Garro encabezó una gran cosecha entrerriana

Las Carpinchas, como se conoce al seleccionado femenino de canotaje, brilló en Asunción.

La entrerriana María Magdalena Garro sobresalió con siete medallas doradas en el Campeonato Sudamericano y Panamericano de Canotaje en Asunción, Paraguay. La palista del Club Regatas Uruguay ganó todas las competencias que disputó con el equipo Senior Damas que dirige la paranaense Micaela Maslein, entre el 26 y el 28 de agosto.

Garro, olímpica en Río 2016, se consagró campeona femenina sudamericana y panamericana senior individualmente y acompañada. En K1 1000 metros, logró el primer puesto con un tiempo de 4m31s820. Además festejó junto a Brenda Rojas en el K2 1000 (4m03s970) y en K2 500 (1m46s930).

También la entrerriana se impuso en K4 500 (1m37s940), K4 200 (35s780) y K4 1000 junto a Rojas, Candela Sequeira y Lucía Dalto, al cabo de 3m46s280; y K4 Mixto con Manuel Orero, Candela Sequeira y Gonzalo Carreras (32s550).

Por su parte, el paranaense Bautista Itria fue medallista en Asunción 2025. Logró el oro sudamericano y panamericano en K4 1000 metros junto a Joaquín Catalano, Manuel Orero y Gonzalo Carreras, con un tiempo de 3m11s750, y K4 500 con Agustín Vernice, Orero y Carreras (1m22s990). Por otra parte, el palista del CNP conquistó la medalla plateada en K2 1000, junto a Joaquín Catalano (3m28s840) y K4 200 con Abraham Saavedra Dietz, Mauricio Acuña y Manuel Orero (30s730).





Las más pequeñas, también brillaron:

En cuanto a las demás categorías, la reciente medallista en Asu2025 Priscilla Vukonich conquistó la medalla dorada sudamericana y panamericana junior en K1 200 (45s460), K1 500 (2m05s570) y K2 1000 metros junto a la paranaense Zoe Itria (4m15s420). Ambas también lograron el oro panamericano en K4 500 con la también paranaense Brunella Pedrotti y Milagros Vicenzoni (1m46s640). Itria y Vicenzoni se colgaron la medalla plateada en K2 500 (2m00s860) y junto a Brunella Pedrotti y Vicenzoni consiguieron la dorada en K4 200 (38s650). Zoe Itria logró la medalla plateada junto a Milagros Vicenzoni en K2 200 (42s260).

En la categoría Cadete, la paranaense Pedrotti logró el oro sudamericano con Emma Gallardo en K2 500 metros (1m57s000) y 1000m. (4m23s410). Sumó las medallas plateadas en K1 500 (2m02s760) y K1 1000 (4m23s720).

Por su parte, la talense Katya Unrein conquistó la medalla dorada este viernes en el Campeonato Sudamericano y Panamericano de Paracanotaje en KL3 200m, con un registro de 1m12s47.

Foto interior: Gentileza Micaela Maslein