Parte médico de Cristina: “Evoluciona hasta el momento sin complicaciones post operatorias”.

Desde el Sanatorio Otamendi se difundió el parte médico sobre la salud de la ex mandataria, quien fue intervenida quirúrgicamente durante este sábado.

Luego de atravesar fuertes dolores abdominales, Cristina Kirchner fue trasladada al Sanatorio Otamendi, donde le realizaron una cirugía a causa de apendicitis. En horas de la noche, la institución emitió el primer parte médico donde se afirmó que la ex mandataria evoluciona de manera favorable.

Luego de la cirugía realizada, el Sanatorio Otamendi emitió un comunicado donde informó que Cristina Fernández de Kirchner “ingresó a nuestra institución el día de hoy presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo. El diagnóstico fue confirmado por los medios correspondientes”.

De esa manera, se remarcó que “la paciente fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada".

La operación, que se realizó luego de que los médicos consideraran necesario trasladarla desde el departamento donde cumple prisión domiciliaria, resultó exitosa según informaron fuentes cercanas a la exmandataria a Infobae. Este episodio se produce en un contexto marcado por la reciente confirmación de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, así como la imposición de medidas de control adicionales, como el uso de una tobillera electrónica y restricciones en las visitas.

Durante la tarde y noche del sábado, numerosos militantes se congregaron en las inmediaciones del Sanatorio Otamendi para expresar su apoyo a Cristina Kirchner, portando carteles y pancartas. Entre las primeras banderas que se desplegaron frente al centro médico, destacó una con la consigna: “Nunca caminarás sola”. La presencia de seguidores en el lugar reflejó el impacto político y social que sigue generando la figura de la ex presidenta, quien actualmente tiene setenta y dos años.

El traslado de Cristina Kirchner se produjo después de que profesionales de la salud acudieran a su domicilio en San José 1111, en el barrio de Constitución, donde cumple arresto domiciliario tras la condena en la causa conocida como “Vialidad”. Tras una evaluación inicial, los médicos determinaron la necesidad de realizar estudios más exhaustivos en un centro especializado.