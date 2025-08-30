La tormenta obligó a la suspensión de Sarmiento - Rosario Central

Este sábado era día de partido en el estadio Eva Perón. Sarmiento de Junín recibió a Rosario Central por la séptima fecha de la Zona B en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro era Andrés Merlos, acompañado en el VAR por Gastón Monsón Brizuela.

Desde unos minutos antes del juego la lluvia se hizo presente en el escenario y con el paso del primer tiempo la situación se agravó. Hacia el final de la primera etapa el balón ya no circulaba con normalidad en ningún sector del campo de juego.

En el entretiempo el árbitro analizó la situación y decidió la suspensión del encuentro. La tormenta continuó durante el descanso, incluso con presencia de actividad eléctrica, y en el horario en el que debía comenzar el complemento. Además, el pronóstico anunciaba la continuidad de la tormenta, por lo que la suspensión pareció la decisión más lógica.

El partido

En el desarrollo de los 45 minutos fue Rosario Central el equipo más amenazante. Santiago López y Alejo Véliz tuvieron las situaciones más claras. El atacante con paso en Tottenham incluso tuvo un remate que dio en el poste.

El equipo de Facundo Sava pudo generar poco y nada en un encuentro que pasó sin grandes chances de gol por su lado. Es por esto que no sorprendió que al cabo de los primeros 45 minutos de juego hubiera igualdad en el tanteador.

Ahora quedará en manos de las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional el diálogo con los clubes para definir una fecha en la que disputar los 45 minutos restantes.

-SÍNTESIS-

Sarmiento 0-0 Rosario Central.



Incidencia:

En el entretiempo, el árbitro Andrés Merlos decidió suspender el partido por las condiciones climáticas.



Formaciones:

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Insaurralde, Joel Godoy; Carlos Villalba; Julián Contrera, Jonatan Gómez, Manuel García; Gastón González e Iván Morales.

DT: Facundo Sava.



Rosario Central: Jorge Broun; Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Santiago López y Alejo Véliz.

DT: Ariel Holan.



Amonestados:

4’PT: Alejo Véliz (CEN).

32’PT: Iván Morales (SAR).



Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Gastón Monsón Brizuela.



Estadio: Eva Perón.