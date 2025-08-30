Werner ganó la pole en el TC Pick Up

El paranaense Mariano Werner se quedó con la clasificación correspondiente a la séptima fecha del TC Pick Up. El paranaense había terminado atrás en los entrenamientos, pero fue imbatible para quedarse con la pole. La actividad se desarrolla en el autódromo Ciudad de Río Cuarto.

Todo comenzó con los entrenamientos en la mañana de este sábado. El primero en destacarse fue Agustín Canapino, con un registro de un minuto, 19 segundos y 683 milésimas. Detrás quedaron Andrés Jakos y Juan Gianini. Werner no estuvo entre las principales posiciones: clasificó 10°, a un segundo y 637 milésimas del mejor registro.

En el segundo ensayo el más veloz fue Tomás Abdala, con un tiempo de un minuto, 19 segundos y 362 milésimas. Detrás del de Ford quedaron Germán Todino y Matías Rodríguez, a seis y 68 milésimas, respectivamente. Werner en este caso terminó 11°, a un segundo y 598 milésimas.

Llegado el momento de la verdad, Werner necesitó cinco giros para marcar el mejor tiempo de la jornada. Un minuto, 17 segundos y 819 milésimas necesitó el paranaense para obtener el mejor tiempo por delante de Ignacio Faín y Tomás Abdala, que quedaron a más de un segundo de distancia.

El domingo concluirá la actividad. Primero se desarrollarán las series a partir de las 10.10 y 10.35 para definir el ordenamiento rumbo a la final, que iniciará a las 13.50.

Clasificación | TC Pick Up | Fecha 7 (en Río Cuarto)

1°) Mariano Werner (Toyota): 1’17”819/1000.

2°) Ignacio Faín (Ford): a 1”151/1000.

3°) Tomás Abdala (Ford): a 1”318/1000.

4°) Matías Rodríguez (Toyota): a 1”604/1000.

5°) Juan Ebarlín (Toyota): a 1”738/1000.