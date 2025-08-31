Con cinco partidos continúa la séptima fecha de la Liga Profesional

El "Tiburón" y el "Xeneize" abrirán la actividad del domingo por la séptima fecha.

Este domingo habrá actividad correspondiente a la séptima fecha de la Liga Profesional. Se disputarán cinco encuentros cuyo cronograma comenzará a las 14.30 en Mar del Plata. Habrá juego por ambas zonas del torneo.

14.30: Aldosivi - Boca Juniors (Zona A)

En el estadio José María Minella, Aldosivi recibirá a Boca Juniors a partir de las 14.30, en el marco de la Zona A. El encuentro contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por José Carreras. La transmisión del encuentro correrá por cuenta de ESPN premium.

En la fecha previa, el Tiburón perdió como visitante en La Plata frente a Estudiantes por 1-0, por lo que quedó último con tres unidades. En su última presentación, el Xeneize venció a Banfield por 2-0, resultado con el que llegó a los nueve puntos y se ubica en la séptima colocación.

Dentro de las probables formaciones no se estiman presencias entrerrianas. Sí se presume la titularidad del ex Patronato Justo Giani en el conjunto marplatense.

-Probables formaciones:

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Matías García, Roberto Bochi; Tiago Serrago, Justo Giani y Tobías Cervera.

DT: Mariano Charlier.



Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

DT: Miguel Russo.

16.45: Talleres - Deportivo Riestra (Zona B)

A continuación del encuentro en Mar del Plata habrá dos partidos a partir de las 16.45. Uno de ellos será por la Zona B, entre Talleres y Deportivo Riestra. El cotejo contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra, acompañado en el VAR por Fernando Echenique. La transmisión será de ESPN premium.

El Matador viene de perder por 3-0 ante Atlético Tucumán como visitante, con lo que quedó en la 13ª posición de su grupo, con cinco puntos. Distinta es la situación del Malevo, que está cuarto con 10 unidades y viene de vencer a Sarmiento de Junín por 3-0.

El paranaense Ignacio Arce será titular en el conjunto de Nueva Pompeya, que también contará con la titularidad del ex Patronato Jonathan Herrera.

-Probables formaciones:

Talleres: Guido Hererera; Matías Catalán, Santiago Fernández, Jose Palomino, Miguel Navarro; Ulises Ortegoza, Joaquín Mosqueira, Matías Gómez; Rubén Botta; Valentín Depietri y Nahuel Bustos.

DT: Carlos Tévez.



Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Rodrigo Gallo, Pedro Ramírez, Milton Céliz, Pablo Monje, Alexander Díaz; Antony Alonso; Jonathan Herrera.

DT: Gustavo Benítez.

16.45: Defensa y Justicia - Belgrano (Zona A)

En el estadio Norberto Tomaghello se disputará el otro encuentro que comenzará a las 16.45: Defensa y Justicia recibirá a Belgrano de Córdoba. El duelo contará con el arbitraje de Felipe Viola, acompañado en el VAR por Ariel Penel. La transmisión del encuentro será responsabilidad de TNT Sports.

El Halcón está octavo en su grupo con nueve unidades luego de su último empate ante Barracas Central por 1-1. Belgrano, por su parte, perdió 3-0 como local ante Central Córdoba y está en la 10ª posición con ocho puntos.

El entrerriano Leonardo Morales sería titular en el Celeste, que también contará con el ex Patronato Gabriel Compagnucci.

-Probables formaciones:

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Alexis Soto, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Agustín Hausch, Kevin Gutiérrez, César Pérez, Aarón Molinas; Abiel Osorio y Juan Miritello.

DT: Mariano Soso.



Belgrano: Thiago Cardozo; Elías López, Leonardo Morales, Federico Ricca, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara.

DT: Ricardo Zielinski.

19.15: River Plate - San Martín (Zona B)

En el estadio Más Monumental continuará la actividad con el partido entre River Plate y San Martín de San Juan. El duelo comenzará a las 19.15 y contará con el arbitraje de Darío Herrera, acompañado en el VAR por Germán Delfino. La transmisión de este encuentro será de TNT Sports.

Dentro de las formaciones se prevé que Marcelo Gallardo apueste por la titularidad del mariagrandense Milton Casco.

-Probables formaciones:

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Milton Casco; Matías Galarza Fonda, Juan Portillo, Kevin Castaño; Juan Quintero, Miguel Borja y Facundo Colidio.

DT: Marcelo Gallardo.



San Martín: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena, Sebastián González; Marco Iacobellis e Ignacio Maestro Puch.

DT: Leandro Romangoli.

21.15: Racing - Unión (Zona A)

En el estadio Presidente Perón, Racing recibirá a Unión de Santa Fe a partir de las 21.15, por la Zona A. El arbitraje del partido estará a cargo de Nazareno Arasa, acompañado en el VAR por Álvaro Carranza. La transmisión del partido estará a cargo de ESPN premium.

Racing viene de perder por 4-1 ante Argentinos Juniors, con lo que quedó penúltimo con cuatro unidades. Unión, por su lado, empató 1-1 con Huracán y actualmente está sexto con nueve unidades.

Para este partido, Leonardo Madelón confiará en el villaguayense Marcelo Estigarribia, que hará dupla delantera con el también ex Patronato Cristian Tarragona. En la Academia también habrá un ex del Patrón: Adrián Balboa.

-Probables formaciones:

Racing: Gabriel Arias; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo, Gastón Martirena; Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas, Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Balboa.

DT: Gustavo Costas.



Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Nicolás Paz, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

DT: Leonardo Madelón.

Fuentes: La Nueva, La Voz, Diario de Cuyo y Cadena 3.