Werner abandonó, pero ganó la fase regular

Este domingo la actividad por el TC Pick Up reunió a los pilotos en el autódromo de Río Cuarto, Córdoba, por la séptima fecha del campeonato. Luego de las series en las que se impusieron Mariano Werner e Ignacio Faín, el liderazgo en pista quedó para el paranaense, que ganó la batería más veloz.

Sin embargo, a poco del inicio Werner sufrió un suave despiste tras una curva y perdió tres lugares en pista. De esto se aprovechó Faín para liderar por algunos giros en la competencia. Werner quedó detrás de Faín, Agustín Canapinoy Juan Ebarlín, pero se recuperó.

Luego del sorpresivo despiste de Faín que lo sacó de la competencia a seis giros del final, Canapino se convirtió en el nuevo líder. Y Werner era su escolta, luego de superar a Ebarlín con una gran maniobra.

Durante varios giros presionó el paranaense, pero no consiguió dar cuenta de Canapino y todo el esfuerzo hecho por su vehículo acabaría pasando factura. Justo en el momento en que había más ilusión por el toque entre Juan Gianini y Tobías Martínez.

A apenas tres vueltas del final, con el ingreso del Auto de Seguridad vigente por el choque entre Gianini y Martínez, el motor de la camioneta de Mariano Werner dijo basta. El paranaense abandonó perdiendo potencia en la recta principal, siguiendo con la mala racha del 2025.

Pese al abandono, Werner se vio beneficiado por la salida de Gianini, ya que nadie podría superarlo en la tabla de posiciones, con lo que ganó la Etapa Regular. De esta manera sumará 12 puntos rumbo a la Copa de Oro, en la que comenzará en el tercer lugar, por detrás de Juan Gianini y Agustín Canapino, ambos con 16 puntos.

La victoria en la carrera fue para Canapino, que ganó por segunda vez en el torneo. El podio lo completaron Hernán Palazzo y Mauricio Lambiris, que pese al podio no consiguió meterse en la Copa de Oro.

El campeonato continuará el fin de semana del 28 de septiembre en el autódromo Ciudad de Paraná ubicado en Sauce Montrull. Allí Werner buscará su primera victoria, obligatoria para poder aspirar al título.

Resultados | TC Pick Up | Fecha 7 (en Río Cuarto)

1°) Agustín Canapino (Chevrolet): 28’57”711/1000.

2°) Hernán Palazzo (Toyota): a 601/1000.

3°) Mauricio Lambiris (Ford): a 1”117/1000.

4°) Juan Ebarlín (Toyota): a 2”543/1000.

5°) Gastón Mazzacane (Volkswagen): a 3”90/1000.

---

11°) Mariano Werner (Toyota): a 3 vueltas.