Ciclismo adaptado: el entrerriano Maximiliano Gómez tuvo un accidentado Mundial

El ciclista gualeyo, guiado por Sebastián Tolosa, en una de las competencias de la categoría B.

El entrerriano Maximiliano Gómez (categoría B) tuvo un accidente durante su participación en el Mundial de Ciclismo Adaptado de Ruta que se celebró del 28 al 31 de agosto en Bélgica. El gualeyo, olímpico en Tokio 2020 y París 2024, tuvo que ser operado tras una caída en la prueba destinada a ciclistas ciegos.

Según publicó el sitio especializado en deporte adaptado Paradeportes, Gómez se llevó la peor parte: sufrió la fractura de una de sus clavículas y tuvo que ser operado en Europa. Desde la delegación argentina confirmaron que se encontraba bien luego de la intervención quirúrgica y que ya podía regresar al país.

Por su parte, Federico Ambrosio (C4) también se accidentó en Bélgica. En el caso del pedalista de 17 años no tuvo más consecuencias que abandonar la carrera.

Cabe destacar que a partir del 15 de octubre se realizará el Mundial de Pista en Brasil.