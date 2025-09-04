Mariano Werner prueba en La Plata con el Mustang de cara a la Copa de Oro del TC

El piloto entrerriano Mariano Werner se subió al Ford Mustang en el autódromo Roberto Mouras de La Plata para comenzar una serie de ensayos clave de cara a la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, la instancia decisiva del Turismo Carretera que iniciará el 13 y 14 de septiembre en San Luis.

Werner, tricampeón de la categoría en 2020, 2021 y 2023, afronta este nuevo desafío con la intención de conquistar su cuarta corona. Sin embargo, su camino hasta aquí no estuvo libre de obstáculos. Durante la Etapa Regular, el Zorro de Paraná padeció una racha de infortunios mecánicos que le impidieron redondear actuaciones consistentes. En Viedma abandonó por un problema en la transmisión, en Toay desertó por una bujía defectuosa, en Posadas rompió dos impulsores y en San Juan su motor falló al trabajar en cinco cilindros.

Pese a esas dificultades, Werner logró sumar puntos valiosos gracias a su victoria en el autódromo “Oscar Cabalén” de Córdoba, resultado que le permitió asegurarse un lugar en el Play Off con 8 unidades. De esta manera, se ubica detrás de Agustín Canapino, líder con 16 puntos, y de Marcelo Agrelo, ganador de la Etapa Regular con 15.

De cara a esos desafíos, el equipo ha programado dos jornadas de pruebas con el Mustang, con el objetivo de afinar detalles y superar definitivamente los inconvenientes que lo persiguieron en gran parte del calendario.

El inicio de la Copa de Oro en el autódromo Rosendo Hernández será el termómetro para medir el potencial del piloto paranaense. Con la motivación intacta y la experiencia de tres títulos en su haber, Werner sabe que la regularidad y la confiabilidad del Mustang serán sus principales cartas para soñar con una nueva consagración.