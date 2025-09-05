“Estamos agotando todas las instancias”, dijo Mariano Werner

El paranaense Mariano Werner llevó adelante este jueves su primera jornada de pruebas en el Autódromo La Plata con el Ford Mustang de Turismo Carretera. El objetivo fue ajustar detalles aerodinámicos y evaluar piezas que podrían incorporarse en la Copa de Oro de la actual temporada de la categoría más importante del automovilismo argentino.

Tras las pruebas, el entrerriano manifestó que “trabajamos fuerte y acompañó el clima. Nos queda todavía una prueba, veremos si llegamos a probar todo lo que teníamos pensado y si no, aprovechar un día más”.

El entrerriano explicó que el objetivo es ordenar y analizar todas las pruebas realizadas durante el año: “Estamos en proceso de analizar lo que venimos trabajando y ver si conviene quedarse un día más. Pasamos en limpio todo lo que hemos probado en el año, las cosas que han funcionado y las que no también para tener una explicación”.

Consultado sobre la importancia de estas tareas, Werner resaltó el rol de la aerodinámica en la nueva generación de autos: “Hace un tiempo el Turismo Carretera está en un gran nivel entonces las pequeñas cosas pueden jugar a favor o en contra. Hay mucho más datos y conocimiento de todo”.

En relación a la motorización, el paranaense reconoció que aún no está definida la elección: “Vamos a probar la semana que viene en el rodillo, nos ha dado una mano Pianca para la carrera de Buenos Aires en conjunto con Agut. Ahora estamos agotando todas las instancias, primero del auto y después del motor, eso será la semana que viene”.